—A mí me hace bien. A veces la gente me critica y yo lo sé porque, aunque no tengo redes más allá de un Instagram que me maneja mi nieto, me lo comentan. Pero bueno, para eso uno está. Yo opino de un montón de cosas de las que no tengo ni idea. Pero, hoy en día, todos opinamos de lo que no sabemos. Y es así.