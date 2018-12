Apenas unos días después del show en Ezeiza, el grupo se encerró en un estudio para grabar su primer álbum. Wadu Wadu fue editado a fines de 1981, contó con la participación en coros de Laura Gallegos (la cantante de Duro) y sus cortes de difusión fueron "Wadu Wadu" y "Soy moderno, no fumo". Fue presentado el 18 de diciembre de ese año con un show en el teatro Astral; y esto decía Federico para responder a las críticas: "No es tan complicado, nuestras letras son simples. El que no las pesca es porque no piensa".