Patito Feo, analizada hoy en día, parecería ser una historia que no podría estar en la televisión actual. Con permanentes escenas de bullying hacia los más débiles, con marcadas diferencias sociales, con chicos a los cuales la vida se les hacía muy difícil por ser feos o pobres. Gracias a Dios, la trama hoy no podría salir en ningún canal, y los personajes que representaban los adolescentes no tendrían empatía en el público.