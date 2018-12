Por eso no resulta extraño que la crianza de Sinatra Jr. haya estado más asociada a los discos y las películas de su padre que a una auténtica figura paterna. Unas pocas veces el joven lograba escucharlo a un costado del escenario, cuando junto a su madre y sus hermanas, Nancy y Tina, acompañaba al autor de Fly me to the moon durante sus giras.