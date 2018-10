"Esta no es una decisión que tomo en caliente; muy pocas veces adopto decisiones en ese estado. (La inseguridad) es una cuestión que no la puedo manejar, sobre todo porque en medio de todo está mi familia", explicó el músico en comunicación con el diario El Tribuno. No obstante, advirtió que no le "echa culpas a nadie" sino que, simplemente, "este es el país que tenemos, la gente que tenemos y que, en muchos casos, se maneja impunemente".