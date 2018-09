Luego del criticado look de su hija en la ceremonia de los premios Martín Fierro, Carla se había mostrado dolida: "Yo creo que ella se la banca bien, tiene un carácter fuerte y se la aguanta. A mí como mamá me enoja, porque se puede decir si gustó o no gustó, si era para la ocasión, si no era para la ocasión, pero ya agredir como se está agrediendo, y cada vez se suman más".