—Realmente, siempre he hecho lo que quería y he tenido la infancia que se me ha dado la gana. He querido hacer lo que el corazón me decía y, gracias a Dios, conté con el apoyo de todos mis seres queridos. Así que no siento que me haya perdido nada o haya sido infeliz. Siempre he podido expresar mis sentimientos a través de lo que a mí me gustaba, que era cantar.