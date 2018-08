Sol Pérez no tiene suerte en el amor. Aun siendo una de las mujeres más deseadas de la Argentina, los hombres no hacen otra cosa más que hacerle desplantes. Al menos en sus dos últimas experiencias, vinculadas -y quizás no casualmente- con dos futbolistas. Primero con uno de Boca, Lisandro Magallán. Y ahora un (futuro) crack de River, Exequiel Palacios.