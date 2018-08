Durante el programa, hablaron de la vida "de gitanos" que lleva Torres con su mujer e hija, ya que viven algunos meses en Buenos Aires y otros en Miami. "Acá tenemos a la familia y los afectos, que es lo más importante, y estar allá (por la ciudad de La Florida) me permite llegar más rápido a México, Costa Rica, y otros países que me acercan a la música latina, que es lo me identifica", explicó al mismo tiempo que bromeó: "Tengo dos casas, pagamos rentas y mucho impuesto".