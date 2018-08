"Mañana – por el viernes – es la firma y ellas están acampando hace dos días. ¡Cómo es eso! ¿No entienden que hace frío y llueve? Te juro que verlas ahí me impacta. Yo tengo un límite en mi cerebro y no me da la cabeza para comprender semejante muestra de cariño. Me dan ganas de entregar lo mejor que tengo para devolverles todo lo que hacen por mí. Y por eso, a cada una que me apoye su disco para firmar, le voy a hacer pasar los mejores minutos de su vida en agradecimiento por su tiempo y su afecto", aseguró Lali en conferencia de prensa.