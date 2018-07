"Sin embargo, cuando llegué a Los Angeles y me llegó el pago de los gastos me di cuenta de que no había logrado nada, eso era solo el principio", contó entre risas. "Me costó mucho poder terminar la universidad. Si bien estaba becada y tenía un buen promedio, me era muy difícil llegar a fin de mes económicamente, pero me tenía que quedar sí o sí. ¡Estaba aprendiendo tanto! Estudié vocal performance en Los Angeles College of Music y fue una experiencia buenísima. Tuve profesores que tocaron en Woodstock, o que compartieron escenario con artistas como Norah Jones. Con mucho esfuerzo, más becas y el apoyo de mi familia pude terminar la universidad y ahí es cuando mi carrera empezó a full".