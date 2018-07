En exclusiva, Wanda Nara se anima a posar sin retoques para GENTE: "No tengo ningún complejo con mi cuerpo"

A los 31 y con cinco hijos, aceptó hacer una producción al natural. No le teme a que hablen de su celulitis y asegura: "Me trucaron las fotos para perjudicarme". Sostiene que "la perfección no existe. Para todo lo demás hay mil truquitos y cremas, pero el interior es difícil de cambiar".