Años después de que terminara la tira de TV, Rivero denunció públicamente a Darthés. Habló de una conducta inapropiada de su compañero cuyos detalles fue describiendo a través de distintos reportajes. Por ejemplo, esta semana, en diálogo con Jorge Rial, aseguró que hubo excesos y gestos inapropiados del actor. "Lo que más me dolió fue su respuesta. Él me decía que no lo iba a hacer más y siempre lo repetía", contó.