Eva de Dominici defendió a Juan Darthés y Malena Pichot enfureció en Twitter: “¿Qué carajo le pasa?”

La actriz dijo que el tema estuvo "mal abordado" y, en un intento por aclarar su postura, manifestó: "Lo primero que me hizo ruido fue el video de Juan con una conductora (…) Cuando mostraron ese video de esa situación de Juan, pasándole la mano a una compañera, cuando ella dijo que no había sucedido (…) Malena Pichot salió a decir que a algunas personas les molestaba ser tocadas por sus jefes, y que Juan Darthés tocaba a las personas lascivamente. Era obvio que lo decía por ese video. Pichot es una referente del feminismo y está haciendo cosas positivas pero no me pareció que eso haya sido correcto"".