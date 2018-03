Además, la actriz espera que el haber contado su historia genere algo en la gente que está del otro lado y que está pasando por algo similar a lo que le ocurrió a ella. Sobre la repercusión, agregó: "Con Diego decíamos '¿Qué está pasando?'. Lo llamé a Fede y le dije: 'No pasó nada, simplemente la gente está más despierta'. Y qué bueno que estemos más despiertos, que ya no sea tan normal, que no sea digno de lástima o que no sea 'quiere prensa', porque quienes conocen mi carrera saben que no la necesito. No necesitaba salir a hablar si no era por una causa importante como es el empoderamiento, el orgullo que tengo de tener una hija mujer y un hijo varón con los valores que tienen".