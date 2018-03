Con 9 películas compitiendo por el premio mayor, las apuestas están dividas con respecto a cual será la ganadora. La Forma del Agua con sus 13 nominaciones parece picar en punta, sin embargo -y no es un antecedente menor-, no obtuvo el premio a mejor filme en ninguna de las ceremonias de los sindicatos y además históricamente nunca una cinta triunfadora en el Festival de Venecia (como es el caso de la de Guillermo Del Toro) ha ganado el Oscar. Eso sin contar que la Academia no suele premiar en la categoría mayor al cine de género fantástico (El Retorno del Rey de Peter Jackson fue una rara excepción).