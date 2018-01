A través de su abogado, Claudio Nitzcaner, Jacobo le envió una carta documento a la titular de la Oficina Anticorrupción. "Me quiero encontrar con ella en un Tribunal, en una mediación. La señora Laura Alonso me va a tener que demostrar si yo me quedé con alguna obra, con algo del Estado, de los jubilados, de los maestros. Quiero me diga en la cara cuál fue mi acto de corrupción. ¿Qué prueba tiene? No voy a parar hasta que me pida perdón y se retracte", desafió Winograd, y advirtió que, tras el juicio civil que le entablará a la funcionaria, donará al Hospital Ricardo Gutiérrez el dinero que eventualmente pueda recibir a modo de resarcimiento.