—No sabía tanto, me gustaba mucho la música, la composición musical, la dirección de orquesta, la interpretación. Me gustaba todo eso. Y cuando pude llegar a Buenos Aires, dije: "teatro". Todavía uno entraba por la guía y encontré la Casa del Teatro. Pensé: "Acá tienen que saber dónde puedo estudiar", y llamé, ahí un señor, que le agradeceré toda la vida porque podría haber dicho: "No, no sé nada", me mandó al Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénica, en la calle Las Heras. Fui, pero ya no estaba ahí, y me dijeron que ya no era de Música y Arte Escénica sino de Arte Dramático, y estaba en las calles French y Aráoz. Fui y ahí me cambió la vida.