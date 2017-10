—Con muchas. Suelo perder la paciencia con algunas cosas. Me amargo con otras. Suelo estar excesivamente pendiente de mis hijos y me ha costado aprender a confiar en lo que hice como padre como para decir: "Ya está, quedate tranquilo, está bien. Y lo que no hiciste hasta ahora ya está". Me ha costado, pero empecé a ver en un momento el resultado en mis hijos y son ellos los que me tranquilizan.