Es verdad que para los no iniciados y aquellos que no son cultores del slasher, el filme puede resultar una pesadilla, un ejercicio de sadismo repugnante (aunque no es el más gore de la saga). Hay un detallado y explícito derramamiento de sangre que solo es recomendable para estómagos fuertes y espectadores acostumbrados. Hecha esta advertencia, Jigsaw: el juego continúa es una digna clase B, ideal para visionar en Halloween, un puzzle macabro, asqueroso, sádico, irresistible.