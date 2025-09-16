Teleshow

Santiago del Moro habló de su futuro en Telefe y enfrentó los rumores de una posible salida: “Me pareció extraño”

El conductor de Gran Hermano habló de los próximos desafíos profesionales que lo esperan. Gran Hermano, los Martín Fierro y la posibilidad de incursionar en el streaming

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Santiago del Moro habló de los rumores de malestar con Telefe y su conducción de los Martín Fierro

La reciente ola de rumores sobre la supuesta salida de Santiago del Moro de Telefe generó un intenso debate en el ámbito televisivo argentino, pero el propio conductor desmintió categóricamente cualquier alejamiento del canal. En una entrevista concedida a LAM, del Moro aseguró: “Nunca me fui de Telefe. Estoy feliz y espero que sea por muchos años”, despejando así las dudas que surgieron tras las declaraciones de Paula Varela, quien había anticipado su presunta desvinculación.

El conductor, conocido por su labor al frente de Gran Hermano, hizo sus interpretaciones de lo que había detallado la panelista: “No creo que ella tenga mal la información, creo que se malentendieron algunas cuestiones, pero yo creo que alguien a ella se lo dijo, o alguien también lo tiró para ensuciar un poco la cancha”, señaló en el programa de América. De este modo, del Moro sugirió que la información errónea pudo haber sido filtrada con la intención de perjudicarlo o de crear confusión en el entorno mediático.

En relación con su vínculo contractual, el presentador detalló que su relación con Telefe se encuentra plenamente vigente y que está lejos de planear una salida. “Yo tengo un contrato que ahora se renueva y lo voy a hacer por 5 años más, pero nunca estuvo en mí irme a otro lado ni me vieron con otra gente negociando nada, por eso a mí me extrañó”, afirmó el presentador, subrayando su compromiso con la emisora y su sorpresa ante los rumores.

En este sentido, dio a conocer cuáles son sus próximos pasos en el canal de las pelotas: “Por el momento haré Gran Hermano Generación Dorada que lo vamos a oficializar el mismo día del Martín Fierro. En 15 días le ponemos fecha a GH”, anunció del Moro, quien será el conductor de la entrega más esperada de la televisión. Además, anticipó que el formato del reality experimentará algunas modificaciones y deslizó algunos nombres. “Siempre se renueva, los clásicos van a seguir, pero algún nombre no va a aparecer. Eugenia y Tato van a estar”.

En cuanto a la posibilidad de incursionar en el mundo del streaming, el conductor de El club del Moro en la 100 descartó esa opción en el corto plazo. “No tengo tiempo de hacer streaming. Tengo una vida y quiero vivir. Además, todavía no es el momento”. Por último, el conductor recordó que este año cuenta con dos nominaciones en los Martín Fierro de la Televisión y que será el encargado de conducir la ceremonia. “Es un premio que la gente ama y odia, pero todos ven. A mí me divierte conducirlo”, concluyó.

El nuevo desafío de Gran Hermano

La próxima edición del reality ya comenzó a generar expectativas, no solo por las novedades en su formato, sino también por las tensiones internas que rodean a algunas de sus figuras más visibles. En una entrevista concedida a Intrusos (América), Santiago del Moro anticipó detalles de GH: Generación Dorada, la nueva temporada del reality.

El conductor explicó que la próxima temporada, incorporará una dinámica inédita: “Una parte de la casa van a ser famosos y otras no, así que la gente ya se está anotando”. Esta será la cuarta edición desde el regreso del programa al canal en 2022 -siempre con su conducción-, y el equipo busca renovar el formato para mantener el interés del público. “Hay que darle como una vuelta de tuerca”, sostuvo el presentador, quien aclaró que su rol se centra en una visión general del ciclo, sin involucrarse en la producción ejecutiva: “Yo participo desde otro lugar, desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, detalló.

