Muere a los 57 Gabriel Garzón, muppetero y voz mexicana de Topo Gigio, tras solicitar donadores de sangre

Gabriel Garzón Lozano inició su trayectoria como la voz de Topo Gigio en 1994, consolidando su legado en el doblaje latinoamericano (Archivo)

El fallecimiento de Gabriel Garzón, la voz emblemática de Topo Gigio, ha conmocionado al mundo del espectáculo mexicano y a generaciones de televidentes que crecieron con el personaje.

La confirmación oficial llegó a través de un mensaje en Instagram del comediante Jorge Falcón, quien publicó: “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo”.

Esta despedida ocurrió en un momento especialmente delicado, ya que en los días previos la comunidad artística redobló esfuerzos públicos para solicitar donadores de sangre con el fin de apoyar a Garzón, quien permanecía hospitalizado.

Jorge Falcón confirmó la muerte de Gabriel Garzón mediante un emotivo mensaje en Instagram, destacando su legado como artista y amigo cercano (IG)

En las últimas jornadas, las redes sociales y los colegas de profesión de Gabriel Ernesto Garzón Lozano intensificaron los llamados solidarios. El actor y productor Javier Herranz difundió la urgencia de la situación con el mensaje:

“Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón, para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México, y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”, escribió a inicios de diciembre de 2025.

Las donaciones debían efectuarse en el Hospital Juárez de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, donde Garzón permanecía internado, aunque las causas precisas de su estado médico no se detallaron públicamente.

Gabriel Garzón dejó una huella de más de 30 años en el doblaje y la televisión infantil de México, consolidando su trayectoria en el entretenimiento nacional (Archivo)

La voz que le dio vida al emblemático Topo Gigio

A lo largo de más de 30 años, Gabriel Garzón se consolidó como referente de la industria del doblaje y del entretenimiento infantil en México. Nacido el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México, estudió creación de muppets en Estados Unidos y, bajo la propuesta del productor Javier Toledo, asumió la voz de Topo Gigio en 1994.

El propio Garzón relató a Canal Once: “Era el año de 1994 cuando un amigo productor, Javier Toledo, me dijo: ‘¿No te gustaría ser Topo Gigio?’. La última vez que vino Peppino Mazzullo fue cuando fue el terremoto de 1985, así que me grabaron una prueba, y la primera vez que lo hice fue en Argentina, con Susana Giménez. Hicimos cápsulas y en Estados Unidos hicimos promoción”.

Su desempeño trascendió la televisión: en 2006, llevó a Topo Gigio a ser producido en México durante el Mundial de fútbol, y en 2020 volvió a dar vida al personaje en la serie animada, reafirmando su legado.

La carrera de Gabriel Garzón Lozano abarca programas emblemáticos y la producción de Topo Gigio durante el Mundial de fútbol 2006 (Archivo)

Además participó en programas infantiles como El Club de Gaby, La Casa de la Risa junto a Jorge Ortiz de Pinedo, y en proyectos internacionales como Los Chuperretease Amigos.

Una lesión que derivó en la amputación de su pierna

Los problemas de salud de Garzón fueron conocidos por el público desde 2016, cuando sufrió un accidente laboral en Estados Unidos que derivó en la caída de una máquina sobre una pierna.

Esta lesión lo llevó a someterse a 11 cirugías y, finalmente, a la amputación de la extremidad. Como consecuencia, impulsó el proyecto de comedia “el Pata… tón” para costear sus tratamientos médicos, y en 2019 pudo adquirir una prótesis, gracias al apoyo financiero de Jorge Falcón.

En diciembre de 2025, tanto Falcón como otros colegas recurrieron nuevamente a la solidaridad ciudadana al pedir donadores de sangre, ante la urgencia de la situación.

“Los que puedan apoyarnos, se los agradecemos de todo corazón”, rezaba el mensaje publicado el 9 de diciembre, sin que se precisara la condición médica que llevó a Garzón a requerir transfusiones.

Hasta la fecha, las causas del fallecimiento no se han dado a conocer oficialmente.

Javier Herranz y otros colegas del medio artístico refuerzan la campaña de donación de sangre para apoyar a Gabriel Garzón Lozano (Archivo)

El recorrido profesional de Gabriel Garzón lo consagró, además, en el doblaje latinoamericano y la producción artística nacional. Fue colaborador de la productora Silvia Roche, creadora de Burbujas y otros programas infantiles.

Su partida representa no solo el final de una voz histórica para Topo Gigio en México, sino la de un artista que superó obstáculos físicos, emocionales y económicos para mantenerse vigente frente al público.