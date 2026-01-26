México

Muere a los 57 Gabriel Garzón, muppetero y voz mexicana de Topo Gigio, tras solicitar donadores de sangre

El comediante Jorge Falcón despidió a Gabriel Garzón con un mensaje lleno de cariño, reconociendo el impacto y la calidad humana con la que el actor llenó el mundo del espectáculo infantil mexicano

Guardar
Gabriel Garzón Lozano inició su
Gabriel Garzón Lozano inició su trayectoria como la voz de Topo Gigio en 1994, consolidando su legado en el doblaje latinoamericano (Archivo)

El fallecimiento de Gabriel Garzón, la voz emblemática de Topo Gigio, ha conmocionado al mundo del espectáculo mexicano y a generaciones de televidentes que crecieron con el personaje.

La confirmación oficial llegó a través de un mensaje en Instagram del comediante Jorge Falcón, quien publicó: “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo”.

Esta despedida ocurrió en un momento especialmente delicado, ya que en los días previos la comunidad artística redobló esfuerzos públicos para solicitar donadores de sangre con el fin de apoyar a Garzón, quien permanecía hospitalizado.

Jorge Falcón confirmó la muerte
Jorge Falcón confirmó la muerte de Gabriel Garzón mediante un emotivo mensaje en Instagram, destacando su legado como artista y amigo cercano (IG)

En las últimas jornadas, las redes sociales y los colegas de profesión de Gabriel Ernesto Garzón Lozano intensificaron los llamados solidarios. El actor y productor Javier Herranz difundió la urgencia de la situación con el mensaje:

Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón, para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México, y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”, escribió a inicios de diciembre de 2025.

Las donaciones debían efectuarse en el Hospital Juárez de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, donde Garzón permanecía internado, aunque las causas precisas de su estado médico no se detallaron públicamente.

Gabriel Garzón dejó una huella
Gabriel Garzón dejó una huella de más de 30 años en el doblaje y la televisión infantil de México, consolidando su trayectoria en el entretenimiento nacional (Archivo)

La voz que le dio vida al emblemático Topo Gigio

A lo largo de más de 30 años, Gabriel Garzón se consolidó como referente de la industria del doblaje y del entretenimiento infantil en México. Nacido el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México, estudió creación de muppets en Estados Unidos y, bajo la propuesta del productor Javier Toledo, asumió la voz de Topo Gigio en 1994.

El propio Garzón relató a Canal Once: “Era el año de 1994 cuando un amigo productor, Javier Toledo, me dijo: ‘¿No te gustaría ser Topo Gigio?’. La última vez que vino Peppino Mazzullo fue cuando fue el terremoto de 1985, así que me grabaron una prueba, y la primera vez que lo hice fue en Argentina, con Susana Giménez. Hicimos cápsulas y en Estados Unidos hicimos promoción”.

Su desempeño trascendió la televisión: en 2006, llevó a Topo Gigio a ser producido en México durante el Mundial de fútbol, y en 2020 volvió a dar vida al personaje en la serie animada, reafirmando su legado.

La carrera de Gabriel Garzón
La carrera de Gabriel Garzón Lozano abarca programas emblemáticos y la producción de Topo Gigio durante el Mundial de fútbol 2006 (Archivo)

Además participó en programas infantiles como El Club de Gaby, La Casa de la Risa junto a Jorge Ortiz de Pinedo, y en proyectos internacionales como Los Chuperretease Amigos.

Una lesión que derivó en la amputación de su pierna

Los problemas de salud de Garzón fueron conocidos por el público desde 2016, cuando sufrió un accidente laboral en Estados Unidos que derivó en la caída de una máquina sobre una pierna.

Esta lesión lo llevó a someterse a 11 cirugías y, finalmente, a la amputación de la extremidad. Como consecuencia, impulsó el proyecto de comedia “el Pata… tón” para costear sus tratamientos médicos, y en 2019 pudo adquirir una prótesis, gracias al apoyo financiero de Jorge Falcón.

En diciembre de 2025, tanto Falcón como otros colegas recurrieron nuevamente a la solidaridad ciudadana al pedir donadores de sangre, ante la urgencia de la situación.

“Los que puedan apoyarnos, se los agradecemos de todo corazón”, rezaba el mensaje publicado el 9 de diciembre, sin que se precisara la condición médica que llevó a Garzón a requerir transfusiones.

Hasta la fecha, las causas del fallecimiento no se han dado a conocer oficialmente.

Javier Herranz y otros colegas
Javier Herranz y otros colegas del medio artístico refuerzan la campaña de donación de sangre para apoyar a Gabriel Garzón Lozano (Archivo)

El recorrido profesional de Gabriel Garzón lo consagró, además, en el doblaje latinoamericano y la producción artística nacional. Fue colaborador de la productora Silvia Roche, creadora de Burbujas y otros programas infantiles.

Su partida representa no solo el final de una voz histórica para Topo Gigio en México, sino la de un artista que superó obstáculos físicos, emocionales y económicos para mantenerse vigente frente al público.

Temas Relacionados

Gabriel GarzónDoblaje mexicanoTopo GigioMuppetsMuppeteromexico-entretenimiento

Más Noticias

Pronóstico del tiempo en Ciudad de México para este 26 de enero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del tiempo en Ciudad

Las últimas previsiones para Puerto Vallarta: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Las últimas previsiones para Puerto

Cancún: el estado del tiempo para este 26 de enero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Cancún: el estado del tiempo

Mazatlán: la predicción del clima para este 26 de enero

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Mazatlán: la predicción del clima

Clima en Guadalajara: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de enero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Guadalajara: cuál será
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen tres sujetos armados en

Caen tres sujetos armados en Zacatecas tras enfrentamiento con agentes de seguridad: uno es de Venezuela

Trasladan al Botox, presunto líder de Los Blancos de Troya, al penal del Altiplano

Inhabilitan antena de internet en Apatzingán, Michoacán, ligada con Los Blancos de Troya

Vinculan a proceso a 7 integrantes de “Los Rugrats” detenidos en bodega con metanfetamina, fentanilo y armas en Culiacán

Detienen a joven que llevaba más de 70 kilos de metanfetamina ocultos en un auto en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Netflix México: “Max”

Top 10 Netflix México: “Max” domina el ranking de las películas más populares del momento

‘El Güero’ Castro quiere a Adela Noriega de regreso a los foros de Televisa: “Un encanto de mujer”

La empresa detras del reencuentro de ‘Otro Rollo’ se defiende y afirma que realizó ‘todos los esfuerzos posibles’

Galilea Montijo hace ‘Galy Fest’ rodeada de famosos, sería grabado para su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’

Maribel Guardia y Marco Chacón llegan a levantar rating de ‘¿Apostarías por mí?’: cuándo y a qué hora ver

DEPORTES

Preocupa repentina ausencia de Christian

Preocupa repentina ausencia de Christian Martinoli en el partido de la Selección Mexicana

México vs. Bolivia: concluye 1-0 el partido amistoso desde el Estadio Ramón “Tahuichi”

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986