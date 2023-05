Marixa Balli y Marcela Baños revivieron al aire un viejo enfrentamiento: “Ella no me habló nunca más”

El enfrentamiento entre Marixa Balli y Marcela Baños (Video: LAM. América)

Las diferencias entre Marcela Baños y Marixa Balli son de vieja data, y volvieron a salir a la luz en momentos en que en LAM se estaba hablando de un nuevo aniversario del nacimiento de Rodrigo Bueno. En ámbitos y situaciones diferentes, las dos mujeres fueron parte de la carrera del cantante que falleció en un accidente de tránsito en el 2000. Sin embargo, el cruce al aire entre ellas resultó más fuerte que el recuerdo del Potro cordobés.

A más de 10 años de un recordado encontronazo en el programa Intrusos, cuando Baños le reprochó a Balli el hecho de haberle retirado el saludo, la distancia entre ambas se mantiene. “Yo cuando arranqué en Pasión a mí no me saludabas. Después de haber sido bailarina de ella, lo mínimo era que me diga ‘suerte’ y no me saludaba”, se quejó la actual conductora del emblemático programa de la movida tropical.

Recibida de locutora nacional en el ISER, el primer trabajo profesional de Baños fue como bailarina en los espectáculos del Showcenter de Haedo, conducidos por Juan Emilio Guidobono. Tras ello, la primera aparición en la televisión fue en el programa tropical A pleno sábado de America TV, como bailarina de Marixa Balli junto a Roberto Funes Ugarte. Luego, en 1999, llegó su momento como conductora del programa Pasión tropical, emitido por Azul Televisión junto con la Tota Santillán.

“¿Sabés por qué no te saludaba?”, le cuestionó en ese momento Balli. “Yo recuerdo perfectamente cuando armamos el grupo, íbamos a cantar al programa y despotricabas contra ese ambiente tropical, no te agradaba. Y cuando pasaste a ser conductora, me reventó. Me acuerdo perfectamente de esa época”, disparó. “No olvido, después ya lo superé, pero me dio bronca”, le dijo Balli a Baños, recordando los tiempos en los que ella salía con “El Potro” Rodrigo y se lucía con La cachaca.

El enfrentamiento entre Marcela Baños y Marixa Balli en 2012

“Si querés ensuciarme a mí con el ambiente tropical, me parece que no tiene nada que ver. Es tu palabra contra la mía, pero a mí no me contradice nadie y a vos te contradicen dos personas”, respondió Baños, muy enojada en aquella pelea de Intrusos.

Muchos años pasaron desde ese enfrentamiento y las diferencias siguen estando, como se pudo ver en la última emisión de LAM, cuando Baños recordó que durante dos años fue bailarina de Balli. “Eran el grupo oficial, Robertito Funes y ella”, explicó la cantante y panelista.

“Fue muy divertida esa etapa, hermosa, hermosa”, recordó la conductora de Pasión, quien al ser consultada sobre los motivos de su alejamiento, explicó que fue por el ofrecimiento que tuvo para ser conductora. “Después ya no nos vimos más”, aclaró. “En el grupo súper bien, después termina, yo paso a ser la conductora y ella no me habló nunca más. A partir de ese momento no me habló nunca más y después nos volvimos a encontrar en Intrusos, pero si me preguntás, no pasó nada”.

Ante ello, Balli aclaró: “No es que la dejé de saludar”, momento en que Baños la frenó y de forma tajante expresó: “Sí, me dejaste de saludar”. La tensión entre ambas se notaba cada vez más fuerte y la morocha intentó bajar el momento aclarando que fue algo que pasó hace 20 años, aunque su interlocutora ni eso le dejó pasar: “Pero lo de Rodrigo fue hace 20 años y lo seguís hablando”.

“Cuando ella no está más en el grupo y yo sigo cantando, yo era la conductora de Siempre sábado, y después vos empezaste a ser la conductora”, expresó Balli, ante lo que la actual conductora de Pasión explicó: “Yo estaba con La Tota en Azul Televisión y ella en América con Hernán Caire. Y no la vi más”. Y las asperezas se mantuvieron durante el bloque, algo que también notaron el resto de las angelitas, quienes advirtieron que Marixa evitaba mirar hacia la silla en la que estaba sentada Marcela. ¿Continuará?

