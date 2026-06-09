El look sensual de Daniela Celis en su cumpleaños de 30: impactantes transparencias, bucaneras de cuero y coronita

La exparticipante de Gran Hermano celebró sus 30 años de vida rodeada de amigos (Video: Instagram)

Daniela Celis celebró la llegada de la década de los 30 con una fiesta que no dejó nada librado al azar. El fin de semana, la exparticipante de Gran Hermano cumplió 30 años y lo celebró por todo lo alto rodeada de su familia y de buena parte del universo que construyó dentro y fuera de la casa más famosa del país.

“Rip to my 20”, escribió en el pie del posteo que compartió en sus redes sociales. La frase funcionó como declaración de intenciones: no hubo melancolía, sino una despedida con tiara, look negro y globos plateados en forma de “30” que lo dijeron todo antes de que empezara la música.

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La estética de la noche fue coherente de principio a fin. Celis eligió el negro como color rector: un conjunto de corpiño con transparencias y falda de tul con encaje, botas altas hasta el muslo y una tiara de brillantes que la coronó literalmente como la protagonista indiscutida de la velada. El contraste entre la delicadeza de la tiara y la contundencia del outfit marcó el tono de una celebración que apostó por lo sensual sin renunciar a lo festivo.

La influencer celebró sus 30 años con una megafiesta en un bar rodeada de sus amigos y exparticipantes del reality

El sensual outfit por el que apostó la cumpleañera para celebrar el cambio de década

Daniela Celis sonríe radiantemente mientras recibe un abrazo en su festejo de cumpleaños número 30, marcando un nuevo capítulo en su vida.

El posteo que Celis compartió no se limitó a fotografías. La publicación combinó imágenes y videos que permitieron seguir el desarrollo de la noche casi en tiempo real. En uno de los clips se la ve bailando mientras los invitados entonan el feliz cumpleaños a su alrededor. En otro, brinda junto a parte de los asistentes con los vasos personalizados con el número 30 y sus iniciales en dorado que se convirtieron en uno de los detalles más comentados del festejo.

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Pero el momento que más llamó la atención entre las imágenes fue el del tatuador en vivo. La organización incluyó este servicio como parte del entretenimiento de la noche, y Celis no dudó en aprovecharlo. Junto a una amiga, se sentó ante el tatuador y eligió un diseño minimalista: una pequeña mariposa en el brazo. La foto que inmortalizó el momento muestra los dos brazos enfrentados, cada uno con su propio tatuaje recién hecho, aún con la piel levemente enrojecida alrededor del trazo fino.

El detalle del tatuaje compartido habla de un gesto que excede lo estético. Marcarse la piel en una misma noche, con el mismo diseño, con alguien elegido, es una forma de dejar constancia de un vínculo. Celis lo hizo en la noche en que cerró una década y abrió otra, lo cual le dio al gesto un peso simbólico que las imágenes transmitieron sin necesidad de palabras.

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El segundo look de Celis: bucaneras, vestido transparente y tiara

Dani junto a Marcos, el ganador de su edición de Gran Hermano

El primer look por el que apostó Celis para su cumpleaños

La lista de invitados confirmó que la ex hermanita supo convocar a su círculo más cercano dentro del mundo que Gran Hermano generó. Nacho Castañeras estuvo presente, al igual que Marcos Ginocchio, el ganador de la edición en la que Celis participó. También se hizo presente Lucila “la Tora” Villar, una de las figuras más recordadas de esa misma temporada, Juliana Díaz y Santiago “Tato” Algorta, participante de ediciones posteriores del reality. Una de las grandes ausentes fue Juli Poggio, quien se encontraba de gira con la obra de teatro que protagoniza junto a Pedro Alfonso.

La convocatoria no se restringió a una sola camada. Celis reunió compañeros de su propia temporada junto a participantes de las ediciones que vinieron después, lo que mostró que los lazos que se forman dentro de la casa no siempre se disuelven cuando se apagan las cámaras. La familia y amigos de la festejada también estuvieron presentes, y las imágenes dan cuenta de una noche que alternó entre lo íntimo y lo multitudinario.

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Una de las fotos más tiernas no fue la del look de gala ni la de los globos, sino de la intimidad con las gemelas Medina, fruto de su relación con Thiago Medina. Fue la que mostró a Celis inclinada sobre una mesa, con su tiara rosa, junto a dos nenas pequeñas frente a una torta de cumpleaños blanca con cintas negras y el número 30 en letras cursivas. Las nenas, con sus pijamas de colores, intentaban apagar las velas mientras la festejada las miraba con una sonrisa. La imagen condensó en un solo encuadre la convivencia entre la celebración adulta de la noche y el mundo de sus hijas.

La sorpresa que recibió cuando llegó al stream que tiene en Telefe para analizar la nueva edición de GH

Antes de la gran fiesta, la influencer pasó el día junto a sus dos hijas

El tatuaje que se hizo Daniela con uno de los invitados (Instagram)

El posteo en redes también mostró otro momento previo a la fiesta nocturna: Celis en un estudio o espacio más íntimo, con una tiara rosa más pequeña, recibiendo los primeros regalos del día. Entre ellos, un ramo de rosas rojas y una caja de Ferrero Rocher sobre una mesa, junto al logo del programa La Jugada. La imagen sugiere que parte de los festejos comenzaron antes de que cayera la noche, en un contexto laboral o de grabación.

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