Luz Cipriota anunció que será mamá primeriza y mostró su embarazo de cinco meses: “¡Soy muy feliz!”

Luz Cipriota será mamá por primera vez junto al español David Serrano de la Peña

De muy bajo perfil, Luz Cipriota no suele hablar mucho de su vida privada. Pero, este lunes, sorprendió al anunciar una feliz noticia: está esperando su primer hijo. “Los últimos meses estuve desaparecida de las redes y es por la causa más hermosa que podría soñar ¡Con David Serrano esperamos un bebé para diciembre! Me encanta poder compartir esto con ustedes que sé que están en todo momento acompañándome. ¡Soy muy MUY FELIZ!”, escribió muy emocionada en su cuenta de Instagram, junto a dos postales en los que se nota su pancita y una junto a su pareja.

Luz Cipriota fue una de las revelaciones de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel

Luz Cipriota, feliz con su pancita de cinco meses

Rápidamente, el posteo se llenó de likes y de cientos de comentarios, entre los cuales se destacaron los de varios de sus colegas, que la felicitaron por la buena nueva. “¡Que linda! ¡Qué lindo Luz!! Felicidades infinitas”, le escribió Celeste Cid. En tanto, Liz Solari le comentó: “¡Luz! ¡Que regalo de Dios! Bendiciones”. Nicolás Maiques, Belén Cuesta y Paula Cancio, entre otros, también le dejaron cariñosos mensajes.

Luz Cipriota, con su pareja David Serrano de la Peña

Instalada en España junto a su novio, el director de cine y teatro David Serrano de la Peña, la actriz viene desde hace tiempo haciendo participaciones en exitosas series internacionales. “Obvio que es difícil, porque tenés que llevar el ego al último subsuelo… Nadie sabe que actúo desde hace trece años. Así que me fui sin trabajo e hice castings como cualquier hijo de vecino”, dijo en 2018 cuando recién comenzaba a dar sus primeros pasos en Europa.

Sin ir más lejos, hace poco fue furor por su interpretación en la segunda temporada de la ficción de Netflix que recrea la vida de Luis Miguel. Allí, hizo el papel de Lucía Miranda, la esposa de Hugo López, el histórico representante del cantante mexicano que encarnó en la serie el también argentino César Bordón.

“Con una Avant premiere divertidisima desde la comodidad de nuestras casas, pero con el glamour que este evento merecía y con la participación de Luis Miguel, Diego Boneta y el talentosísimo elenco con el que tuve el placer de trabajar. ¡Eternamente agradecida con la producción y todo el quipo de la serie!! Espero que mi Lucia Miranda les guste y haga honor a ella porque la interpreté con mucho amor“, había expresado en sus redes sociales el pasado 20 de abril, día del estreno de la serie.

Luz Cipriota junto a César Bordón en la serie de Luis Miguel

En este sentido, aunque la plataforma no dio un el comunicado oficial sobre la tercera temporada, una de las personas involucradas en el rodaje de la bioserie, confesó que sí se realizará una nueva entrega. Y es que según Carla González, una de las productoras del serie que cuenta “la verdad de Luis Miguel desde su propio punto de vista”, reveló durante una reciente entrevista que sí se llevará a cabo una nueva entrega donde se podrán conocer a mayor profundidad distintas aristas de la vida del cantante de “Será que no me amas”.

Por otra parte, Luz fue parte de una de las temporadas de la serie española Las chicas del cable, que también se ve por Netflix. Antes se había lucido en la serie local El maestro, que hizo Julio Chávez para El Trece, por el cual se ganó su primer Martín Fierro.

