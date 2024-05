Pía Slapka participó de una experiencia religiosa junto a su hermana monja: “Es difícil de poner en palabras”

Pía Slapka participó de un retiro religioso junto su novio, su hermana monja y un sacerdote (Instagram)

En las últimas horas, Pía Slapka utilizó sus redes sociales para compartir de manera pública una experiencias muy personal. La modelo, que suele emplear este medio para mostrar contenido laboral y reflejar momentos con sus seres queridos, en esta oportunidad reveló que asistió a un retiro espiritual y religioso junto a su hermana María de la Paz, que es monja, y a su pareja, Daniel Gabrielli.

Ante sus más de 350 mil seguidores de Instagram, la modelo contó los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y dio detalles de la actividad que duró todo el fin de semana. Además, publicó dos imágenes en las que se la puede ver junto a su novio, su hermana y un sacerdote.

“Cuando conocí al Fiero (Daniel, su novio) en una de nuestras tantas charlas, él me preguntó qué esperaba de una relación, mi respuesta fue unión espiritual, no en el sentido de casamiento sino esa unión que te conecta con la otra persona desde un lugar mucho más profundo, una conexión que va mas allá de lo mundano”, comenzó diciendo la modelo en la carta abierta que publicó en su perfil.

Acto seguido, Pía habló del vínculo que tiene con María de la Paz: “Meses más tarde, mi hermana me invita una vez más a un curso que hacen todos los años en su Iglesia, digo ‘una vez más’ porque ya hace varios años que me venía invitando y por diferentes cuestiones no iba, hoy me doy cuenta que eran los tiempos de Dios”, comentó.

Pia Slapka participó de un retiro religioso junto su novio y su y hermana monja (Instagram)

“Como Él es tan ingenioso, trabajó en mí para que lo invite al Fiero y que lo hiciéramos juntos. Así que hace un mes que vamos todos los martes y compartimos con otros matrimonios o parejas un encuentro súper enriquecedor para el alma, charlas que hablan sobre la felicidad, la fe, el amor”, sumó Slapka, y reconoció: “La columna vertebral es el vínculo con Dios, el Dios puro que nos ama incondicionalmente y que nos espera con los brazos abiertos para abrigarnos con su amor”.

Por último, la conductora se refirió a la experiencia puntual que compartieron el fin de semana: “Tuvimos un retiro para conocer en profundidad al Espíritu Santo, vivimos una experiencia difícil de poner en palabras. La paz y el amor que experimentamos no es de esta tierra”, reveló y concluyó con una mención a su hijo: “Benja el otro día me preguntó: ‘¿Ma, para que vas a esas charlas?’, me quedé pensando y después de unos segundos le dije: ‘Para nutrir el alma, Benja’, se trata de eso, de alimentarla, de nutrirla. Cuando nuestro espíritu está sano podemos irradiar, contagiar e inspirar cosas lindas”.

Pía Slapka y su novio Daniel durante sus vacaciones en Punta del Este (RS Fotos)

En enero de este año, Pía hizo oficial su vínculo con Daniel durante un romántica jornada en Punta del Este. Entre besos y abrazos, ninguno pudo ocultar la pasión con la que viven su relación. Así, mientras ella se relajaba sentada en una lona, él tomaba sol recostado sobre su reposera. La modelo lucía una bikini verde oscuro de tiras blancas, mientras su acompañante llevaba una bermudas negra y una cadena con una cruz en su pecho.

Ya más entrada la tarde, Pía se abrigó un poco y se puso un suéter blanco. Después, ambos se pusieron de pie para disfrutar la puesta de sol. Entre charlas y risas, la pasión salió a flote cuando el empresario comenzó a darle unos románticos besos en el cuello a su novia y unas caricias en su cintura. Así nacía de manera pública un amor que ponen a prueba todos los días.