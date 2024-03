Coti Romero reveló cuál es el nuevo retoque estético que se hizo en la cara: “Me van a ver un poquito hinchada”

Coti Romero reveló el retoque estético que se hizo: “Me van a ver un poquito hinchada”

Durante los últimos días Coti Romero reapareció en las redes sociales luego de estar un tiempo aislada y se mantuvo activa a la hora de charlar con sus fanáticos y compartir cuestiones de su vida personal mientras espera qué proyectos hará a nivel laboral en el 2024.

En ese sentido, este jueves la correntina sorprendió a su fandom con una noticia. Decidió compartirles cuál fue el retoque estético que se hizo en el rostro y les aclaró que por ese motivo por ahí la veían un poco más inflamada o hinchada de lo habitual.

“No se enojen conmigo. Quiero contarles que me puse un poquito de ácido hialurónico, nada comparado con la otra vez, y me van a ver un poquito inflamadita por una semana más o menos, pero nada... Eso... No se enojen, les prometo que es mínimo”, comenzó diciendo Romero a través de su canal de difusión donde interactúa de manera directa con su público.

Coti Romero reveló el retoque estético que se hizo en su canal de difusión

Acto seguido, la exparticipante de Gran Hermano y el Bailando contó por qué tomó esa decisión estética. “Es que me estoy por hacer un tratamiento para la piel y aproveché... Prometo que no hay más. Los amo, soy Coty y me segundo nombre es terca”, concluyó junto a varios emojis.

Preocupación por su salud

El pasado lunes la influencer preocupó a sus fanáticos luego de postear un video en su cuenta de Tiktok donde se la vIo con barbijo y según relató estaba recién salida del hospital. Junto con el audiovisual, la influencer contó qué tuvo y cuáles fueron sus síntomas.

“Hola a todos. Acá ando, fui al hospital, recién salgo. Estoy con mucho dolor de garganta, no puedo tragar ni mi saliva, tengo placas, estoy con 40 grados de fiebre desde ayer y no se me pasa”, comenzó diciendo la correntina para sus casi dos millones de seguidores en esa plataforma.

“Estoy inflamada, no tengo energía ni para respirar, me duele mucho todo el cuerpo que no les explico”, comentó con la voz entrecortada y sumó: “Además me habían puesto suero hace unos días, se filtró, mi brazo no lo puedo mover mucho y me acaban de inyectar algo nuevamente ahí”, agregó dando detalles de su cuadro en general.

Ante el mensaje de la correntina, Teleshow se comunicó con ella para consultarte cómo seguía de salud y si su cuadro había mejorado. En ese sentido, Romero expresó: “Ahora gracias a Dios estoy mucho mejor. Yo vine a Corrientes a sacarme unos queloides de las orejas que parecía una boludez en realidad, pero no, me dijeron que son cositas que si la sacan mal o las toquetean mucho de una mala forma pueden crecer. Son como unas bolas de carne que se hacen las orejas y que crecen un montón”.

Preocupación por la salud de Coti Romero

“Así que dije prefiero que en vez de que sigan creciendo, tratarlas ahora que son más chiquitas. Me salieron por culpa de los aritos, que yo me los hacía antes mal”, reveló Coti y sumó: “Cuando me vieron me pudieron sacar solamente de una oreja, me quedó la de la otra que es el más grande porque de ese me dijeron que tiene que tener mantenimiento así que me lo voy a hacer en Buenos Aires”.

Por su parte, Romero le confirmó a Infobae: “En ese momento del proceso me vieron deshidratada entonces me pusieron suero junto con unos medicamentos. Ahí se me infiltró porque me lo inyectaron mal y se me filtró en en el brazo. Lo tenía hinchadísimo, se puso morado, no lo podía mover. Me agarró placa en la garganta, estuve tirada con 40º de fiebre por tres días, no se me pasaba con nada,ni con novalgina. Me hervía el cuerpo, los ojos. No podía tragar mi propia saliva del dolor de garganta por de inflamación que tenía”.

“Ahí me volvieron a inyectar una betametasona y estuve muy inflamada porque se ve que soy alérgica a uno de los medicamentos y no lo sabía. Así que todo junto pero bueno, gracias a Dios son cosas solucionables y por las dudas me dijeron que me haga ver si no tuve covid o dengue, pero ahora ya estoy mejorando”, concluyó Coti quien ya se encuentra mejor.