El dolor de Nicolás Cabré por la muerte de su mamá: “Volá alto, acá te vamos a extrañar”

Nicolás Cabré (Mario Sar)

En las últimas horas, Nicolás Cabré sorprendió a sus seguidores en las redes con una imagen en la que, a su manera, compartió con sus seguidores la triste noticia del fallecimiento de su madre, Cristina Birckenstaedt. “Hoy te fuiste y encontré esta foto. Volá Cristina... volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar”,

En la imagen en cuestión, coloreada a mano, se ve a su madre de muy pequeña, con un vestido sin mangas con falda amplia amarilla con lunares multicolores y una vincha haciendo juego. El tipo de fotografía y el look, bien de la época, se justifican en la celebración de los carnavales de 1956, tal como lo explica un epígrafe manuscrito.

Teleshow pudo confirmar el fallecimiento de Cristina, en la mañana del jueves 12 de junio, y luego de enfrentar una enfermedad. Era una mujer de bajísimo perfil, una constante de la familia que formó con Norberto Cabré, y de la que nacieron Duilio y Nicolás. Muy dedicada a sus hijos, sostuvo emocionalmente la carrera del menor quien desde muy pequeño abrazó su destino en el mundo del espectáculo, iniciando una carrera que lo convirtió en uno de los actores más reconocidos de su generación.

La foto de Nicolás Cabré para despedir a su mamá

Los hermanos estuvieron juntos para realizar los trámites con la cochería, y en conjunto tomaron la decisión de no hacer velatorio. Cristina tenía problemas de salud derivados de su adicción al cigarrillo y pasó su último tiempo sin salir mucho de su casa más que a tomar un café a la esquina y charlar un rato con las vecinas.

Muy celoso de su intimidad, en contadísimas ocasiones Cabré abrió la puerta a los recuerdos de su infancia o al vínculo con sus padres. Norberto, fallecido repentinamente en 2016, era taxista y Cristina trabajaba como empleada de maestranza en una escuela.

En esos casos, hizo referencia a la educación que recibió de esa familia trabajadora y que buscaba trasladar a su hija. "Siempre digo que ojalá sea con Rufi un dos por ciento lo que fue mi papá conmigo. Me enseñó a valorizar lo que tiene valor. Me apoyó y me acompañó. Siempre trato de recordar lo que él me enseñó, la simpleza de la vida, de los afectos y el cariño, lo que realmente es importante".

El recuerdo de Nicolás a su papá

La noticia golpeó a Cabré en medio de un gran presente sentimental con Rocío Pardo, con quien realizó una escapada a la costa argentina. Paseando por un bosque de pinos y compartieron momentos de cariño en la playa, tal como lo documentaron en las redes sociales. La bailarina compartió una serie de imágenes y describió el viaje como su “retiro mental”, a lo que el actor respondió: “Vos el mío, te amo”, acompañado de un emoji de corazón.

El vínculo sentimental dio un paso importante el mes pasado, cuando durante unas vacaciones en Punta Cana, tomaron la decisión de comprometerse. Según Rocío, la boda será íntima y sencilla, lejos de las ceremonias tradicionales y, probablemente, se realice en Córdoba, su provincia natal.

El crecimiento de la pareja también se vio fortalecido a principios de año durante un viaje a Japón, país al que viajaron con Rufina, la hija del actor y la China Suárez. Allí, Nicolás corrió una maratón y la familia celebró el cumpleaños de Rocío. Cabré expresó sus sentimientos en un mensaje publicado en Instagram, donde agradeció a Rocío por su amor y por la relación cercana que mantiene con su hija.