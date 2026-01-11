Joaquín Furriel presentó a su novia Marta Campuzano en Punta del Este: las fotos

Joaquín Furriel y Marta Campuzano en Punta del Este (RSFotos)

Joaquín Furriel eligió Punta del Este para disfrutar de unos días de descanso y verano junto a su novia, Marta Campuzano, una abogada española con quien mantiene una relación desde hace más de un año. La pareja fue captada paseando por la ciudad uruguaya, lejos de la exposición mediática y el ritmo frenético de la temporada alta, apostando al relax y la intimidad en un entorno natural.

Furriel, con un look informal de remera gris, short oscuro y sandalias, se mostró relajado y atento, mientras Marta lució un vestido largo blanco con estampas negras, sandalias bajas y una campera de jean en la mano. Caminando juntos por senderos de madera y rodeados de vegetación, compartieron charlas, miradas y gestos de complicidad, disfrutando de la tranquilidad de la costa esteña. En algunos momentos, se los vio detenerse a conversar en rincones más privados, rodeados de arbustos, priorizando la calma por sobre el bullicio de la playa.

Las imágenes reflejan el buen momento personal y sentimental que atraviesa el actor argentino, que encontró en Marta una compañía serena para compartir caminatas y planes simples, lejos de los flashes y la vorágine de la agenda laboral. La pareja se integró con naturalidad al ritmo pausado de Punta del Este, optando por recorridas a pie, momentos de relax y el disfrute de la naturaleza, en una postal de verano donde el bienestar y el tiempo compartido son protagonistas.

Joaquín y Marta se encuentran en pareja hace más de un año

El actor eligió un look sencillos, mientras que su novia fue por un vestido maga larga con aberturas en los costados

Marta es española por lo que la relación se da, en gran parte, a la distancia

Este viaje representa para Furriel la oportunidad de recargar energías y disfrutar de la privacidad junto a su pareja, apostando por la armonía, las conversaciones y el placer de las pequeñas cosas, en contraste con la intensidad del trabajo y la exposición habitual que suele acompañar a las figuras del espectáculo. Así, el actor y Marta Campuzano transformaron sus vacaciones en una celebración de la cercanía, el equilibrio y el auténtico disfrute en uno de los destinos favoritos del verano.

La confirmación de esta relación se dio en octubre del año pasado. En una entrevista en Agarrate Catalina (La OnceDiez) dio detalles del vínculo amoroso que tiene con Marta. Catalina Dlugi no dudó en ir al punto: “Si hasta lo pone la inteligencia artificial: a vos te relacionan con una abogada española que se llama Marta Campuzano. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Es un invento?” Furriel respondió sin rodeos: “No, no es un invento. Estoy ya hace casi un año. Estamos juntos, como una relación a caballo. Cuando yo vengo acá a España estamos juntos y ella después va para allá. Nos vamos cruzando. Así que todo bien por ahí también”.

La periodista celebró la confesión: “Qué lindo. Bueno, me alegro por vos.” Entre risas, Furriel agradeció: “Bueno, gracias.” Dlugi fue más allá: “En serio te lo digo. Más allá de la información, digo, qué bueno, ¿no? También poder disfrutar en pareja de algo tan lindo que te está pasando en esta época de tu vida”. El actor le dio la razón: “Y sí. Es que siempre mi familia, mi hija, mis amigos, mi pareja, todos los vínculos cercanos que tengo son los pilares. Y es muy lindo poder compartir todo”.

Esta es la primera vez que se los ve juntos (RSFotos)

Sobre el presente profesional y personal, el actor sumó: “Es un momento muy, muy hermoso a nivel laboral y siempre estuve muy bien acompañado. Tengo mi grupo de amigos que son históricos”.

Allí se permitió un análisis íntimo sobre la importancia de los vínculos: “Tengo una estructura emocional muy sólida. Vos pensá que con uno de mis mejores amigos tenemos fotos de bebé porque nuestros padres eran mejores amigos. Entonces, atravesar tantas épocas de la vida con tantas decisiones diferentes a mí me da mucho sentido de pertenencia y de la realidad. Cada uno tiene realidades diferentes. Entonces, me encanta también compartir tiempo con todos ellos. Así que es un buen momento”.

Crédito: RSFotos