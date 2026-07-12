Michelle Bolsonaro creó su propio movimiento político después de que su hijastro Flávio la acusara de interferir en la campaña

Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en la Avenida Paulista en Sao Paulo (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

Michelle Bolsonaro anunció el 9 de julio la creación de un movimiento político propio, al que ha llamado “Imparables MB”, días después de abandonar la presidencia del ala femenina del Partido Liberal (PL) en medio de un choque abierto con su hijastro Flávio Bolsonaro, senador y precandidato del ultraderechista PL a la presidencia de Brasil en las elecciones del próximo 4 de octubre.

La ex primera dama abandonó el cargo el 30 de junio tras hacer públicas sus diferencias con Flávio en un video en el que aseguró haber recibido “una puñalada” y denunció que su hijastro la había tratado con grosería e irrespeto durante una conversación telefónica sobre las alianzas electorales del partido. “Fue muy grosero, irrespetuoso y me trató mal por teléfono. Y yo no le había hecho nada”, afirmó Michelle en esa grabación, difundida en sus redes sociales. Flávio Bolsonaro respondió con una disculpa pública en la que aseguró que no había tenido intención de ofender a su madrastra, y calificó el episodio como “página pasada” días después, en una agenda de precampaña.

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El lanzamiento de “Imparables MB” se formalizó a través de las redes sociales del PL Mujer, desde donde Michelle anunció su salida y presentó la nueva iniciativa. “En razón del cierre de los trabajos y la consiguiente desmantelación del gabinete de la presidencia nacional del PL Mujer, a partir de la próxima semana este perfil pasará a ser administrado por otro equipo, con metodología y agenda propias”, publicó. El nuevo espacio arrancó con publicaciones de corte inspiracional y utilizó fragmentos de la película Mujer Maravilla para ilustrar un mensaje dirigido al electorado femenino conservador y a los sectores evangélicos que han sido su principal base de apoyo desde los años del gobierno de Jair Bolsonaro.

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle Bolsonaro asisten a una manifestación contra el proceso judicial de Jair Bolsonaro y para exigir la amnistía de todos los acusados ​​de participar en la supuesta conspiración para derrocar al gobierno, en Sao Paulo, Brasil, el 6 de abril de 2025 REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo

Según el diario Correio Braziliense, personas del entorno de Michelle llevan semanas expresando su malestar con la forma en que Flávio ha concentrado las decisiones estratégicas del partido sin alinearlas con otros miembros del círculo del ex presidente, lo que habría generado fricciones con líderes estatales y reducido el espacio de la ex primera dama en la definición de la hoja de ruta electoral. Aliados de Michelle interpretan la creación de “Imparables MB” no como una ruptura con el PL, sino como un intento de preservar un capital político propio y mantener una estructura de movilización independiente de las directrices internas de la formación.

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El conflicto se produce en un momento delicado para el bolsonarismo. Jair Bolsonaro cumple condena de 27 años de prisión domiciliaria por haber intentado orquestar un golpe de Estado tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Desde esa posición, el expresidente ha presionado para que Michelle no abandone la carrera por un escaño en el Senado por el Distrito Federal. La convención nacional del PL, prevista para el 25 de julio en São Paulo, es el plazo en el que se espera que se formalice tanto la candidatura presidencial de Flávio como una eventual decisión de Michelle sobre su futuro electoral.

La relevancia estratégica de la ex primera dama para el PL explica el nerviosismo en los sectores más próximos a Flávio. Michelle Bolsonaro es la figura del bolsonarismo con mayor penetración entre el electorado femenino y los evangélicos, dos segmentos que el partido necesita para reducir la ventaja del presidente Lula. Según la última encuesta de Datafolha, Lula obtiene el 41% de las intenciones de voto en primera vuelta frente al 31% de Flávio. En un hipotético segundo turno, la diferencia se estrecha: 47% para el presidente y 43% para el senador.

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Varios columnistas brasileños han señalado que la crisis refleja una disputa de fondo por quién controla el bolsonarismo una vez que Jair Bolsonaro no puede ejercer ese liderazgo desde la prisión domiciliaria. Figuras como el diputado Nikolas Ferreira o el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, han construido capital político propio dentro del espacio de la derecha conservadora, algo que Michelle parece intentar replicar con “Imparables MB”. La convención del 25 de julio será la primera prueba de si la familia Bolsonaro es capaz de presentar una imagen de unidad ante un electorado que, de momento, sigue apostando mayoritariamente por la continuidad de Lula.