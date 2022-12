Carca, el músico increíble: entre un homenaje a Spinetta, el último disco de Babasónicos y convertirse en meme con Messi

Es imposible que Carca pase desapercibido. No solo por su porte espigado, rotundo, morocho, glam. Es su andar musical el que destaca a esta rara avis del rock argentino. Nacido como Carlos Hernán Carcacha, formó parte de la “movida sónica” de principios de los años 90 como líder de Tía Newton, proyecto grupal que pateaba los mismos bares y fondas que Babasónicos, Los Brujos y Juana La Loca, entre otros.

Poco después inició su camino solista en el que puso al frente su apodo, su guitarra y su gola cavernosa al servicio de una psicodélica colección de canciones contagiadas por el soul, el blues y el stoner, incluidas en sus siete álbumes de estudio.

En 2006 ingresó a Babasónicos para hacerse cargo del bajo, original de Gabo Manelli, quien luchó contra un cáncer linfático hasta su fallecimiento, en enero de 2008. Tres años más tarde, Tuta Torres fue quien ocupó ese rol para que Carca se transformara en el multiinstrumentista del grupo que encabeza Adrián Dárgelos, función que antes estaba a cargo de Diego Rodríguez.

Mientras le está dando los últimos detalles a su próximo álbum solista -que se editará en marzo de 2023-, por estos días tiene entre manos un show muy especial en el que le rendirá tributo a la música de Pescado Rabioso, la icónica banda que Luis Alberto Spinetta construyó a imagen y semejanza a principios de los 70s tras la disolución de Almendra. “Pescado Rabioso por Carca” tendrá una única función este viernes 16 de diciembre en el Teatro Coliseo y encuentra antecedente en un homenaje que el músico realizó meses atrás en el CCK, en el que reinterpretó a gusto Pescado 2, segundo álbum de aquel dorado grupo.

Carca - Nubes Negras

“Estaba lo más tranquilo haciendo mi música hasta que recibí el llamado de parte de la familia Spinetta para convocarme a un ciclo que se estaba haciendo, en el que distintos artistas recrearon diez discos esenciales del Flaco. A mí me tocó ese y recogí el guante”, le explica Carca a Teleshow.

“Tuve que darle muchas vueltas porque en realidad la gracia de abarcar esa música fue decir: ‘Bueno, no somos Luis’. Porque sino es un camino al fracaso, a la frustración. De movida me saqué esa idea del grupo homenaje, Además, cuando recibí el llamado, supe que me convocaban porque no están esperando que yo vaya atrás del cover y sea ortodoxo”, agrega.

“Cuando persigo mi música, siempre pienso en la negritud. Porque incluso en mi familia hay antepasados negros y yo, sin embargo, como pendejo que fui en un momento, siempre miraba para Inglaterra, el glam rock, esto y lo otro. Pero nosotros acá, en América, pertenecemos a otra cosa. Entonces me obligué y me sumergí a pensar en cómo sería ese ‘Spinetta negro’, por así decirlo: hicimos una versión calypso de ‘Amame Peteribí', ‘Hola dulce viento’ y ‘Cómo el viento voy a ver’ en versiones más centroamericanas, por así decirlo. Trabajamos como un remix, donde vos tenés los vocales solos en un canal y abajo no hay nada”, cuenta sobre el trabajo que ahora pondrá en escena en el Coliseo, aunque con un repertorio ampliado.

“Vamos a sumar temas de Desatormentándonos y de Artaud, sumados a lo mejor del Pescado 2. Y después, la otra mitad del show es ‘Carca en el Coliseo’, ya sin otros autores, digamos”, se ríe.

Carca (Foto: Guille Prat)

“Sentí que había que hacer algo con lo cual el maestro estuviese contento. Robarle una sonrisa y que piense: ‘Qué zorro que sos que hiciste eso. Sos un sinvergüenza’. Es un muy lindo piropo para un artista ser un sinvergüenza”, dice Carca al evocar a Spinetta y le brilla la mirada, un gesto que se percibe aun cuando calza gafas oscuras que le enmarcan su singular e irregular rostro.

Sin embargo, cada vez que lo tenía cerca a Luis, él prefería que se lo tragara la tierra. “Yo soy una de esas personas que si el Flaco venía, yo me iba. No quería. Lo que siento por él sobrepasa las palabras, las emociones. Yo sabía que a él le había gustado mucho mi segundo disco, A un millón de años blues (1996). En un momento, por alguna engañifa, aparezco en lo del maestro Luis, en su casa quinta. Yo no sabía. Me llevaron engañado... Yo me quedé en el auto esperando, porque le estaba haciendo la gamba a un amigo. Y de repente aparece el Flaco. Lo recuerdo como si fuera hoy: con una zunga roja, súper fuerte, con el pelo naranja, caído. Venía de la pileta, descalzo y se cruzó la calle, en verano, con el asfalto caliente, descalzo. Me toca la ventanilla y cuando yo veo eso, para mí era pesadillesco”, recuerda.

—¿Y qué te pasó?

—“Yo me quiero ir de acá”, pensaba. No quería decir “hola” a ver si lo decía mal, no quería decir “chau”. ¡No quería saber nada! Y se me mete al auto, cuando yo quería abrir la puerta y salir corriendo. Era así de fuerte lo que me pasaba y lo que me pasa con Luis.

—¿Qué te dijo?

—Como dijo Andrés Calamaro de su encuentro con Bob Dylan, me dijo las mentiras más hermosas del mundo. Es intransmisible, pero te podés imaginar que pronunció las cosas más bellas sobre mi música, sobre mi arte, de mi persona. Él era una catarata de motivación, como si Jesús bajara de la pintura y te dijera: “¡Vamos!”. Siempre te tiraba la justa en tres palabras y te mataba, te bendecía, te adoraba. Era terapéutico: te metía en un baño de oro para que vos creas en vos mismo, como todos deberíamos creer en uno. Te conectaba con ese niño de 9, 10, 11 años que no tenía pruritos en zamarrear una guitarra de cartón. Estar entre sus palabras fue muy fuerte, porque yo nací fan de Luis.

Carca - Brillando en la Vereda ft Dante

Hablando del Flaco, Carca grabó una canción con Dante Spinetta la cual formará parte de su próximo disco y se llama “Brillando en la Vereda”. Se trata de un típico “bardo rock” en el que el autor piensa y apunta contra “los violadores de niños, los curas violadores, aquel que molesta al otro, a los haters de las redes, a toda la gente pelotuda que anda dando vueltas, que no es la gente de bien. Pero cuando Dante entra a la canción, lo da vuelta como diciendo: ‘Nosotros somos hermosos’. Cambia el discurso: en vez de alguien enojado hablando en tercera persona, él lo pone en primera persona del plural y hay como una dinámica en el tema que muestra dos caras distintas. Estamos diciendo lo mismo pero reparando en situaciones distintas. Yo necesito decirle a la persona que odio el desprecio que me causa, porque me haría feliz. Pero a Dante, que es más evolucionado, lo hace más feliz reparar en lo grosos que somos nosotros”.

El último álbum de estudio de Carca se llamó Uoiea y se editó en 2009. El sucesor, que lo viene trabajando al menos desde 2014, es “el Chinese Democracy de Carca”, dice el autor entre risas, referenciando al célebre y dilatado álbum de regreso de Guns N’ Roses. “El Chinese Democracy que no le importa a nadie. Pero va a ser mejor que el de los Guns”, desafía a la vez en que adelanta que está grabando otro dueto, pero con Julieta Venegas.

La otra novedad en la que Carca estuvo involucrado en este 2022 es Trinchera, el último álbum de Babasónicos. “Es milagroso, como todos los discos de los Babas”, define. “Y se nota que compositivamente y sonoramente la banda está re in, con las antenas paradas a full, porque se está renovando el público y con total conciencia, no por ser una moda. Se sigue esperando un disco nuestro como la punta de lo más top”, agrega.

“Mantener eso durante 30 años y seguir es verdaderamente milagroso. Y el trabajo que se hace, el esfuerzo, ¿por qué no? Porque no son fórmulas sobre las cuales haya certezas. A veces es un laboratorio de remolinos de música que se constituyen luego en una canción magistral. Ahí me parece que está todo. Lo maravilloso para este disco fue algo que estamos buscando hace mucho: una música con un vacío muy interesante, porque nosotros veníamos de casi ser barrocos. Y lo que aprendí mucho de esta nueva meta es: ‘Si no va a ser genial lo que vas a tocar, no lo toques. Ni lo toques’. Ya somos más una orquesta que un grupo. Hace bastante que Babasónicos es una fiesta de música donde las formas ortodoxas importan un carajo”, cuenta sobre el método en el que está embarcado el grupo a la hora de crear.

“Los silencios, los vacíos, los ambientes y no-ambientes de Trinchera me parece lo más moderno, junto con las letras, los teclados, las guitarras, todos los instrumentos que hay involucrados…”, sintetiza con admiración.

Babasónicos - Bye Bye

Amén de la música, ser parte de Babasónicos le engrosó el anecdotario. El más célebre, al menos en cuanto a lo viral, es una foto en la que aparece junto a Dárgelos y un joven Lionel Messi, extasiados los tres por las bondades de la noche de Bariloche, en julio de 2006.

“Esa foto es como estar con Lennon y McCartney y vos en el medio. Y nos convertimos en un meme, que creo que es de un nivel de popularidad que está más allá, porque a veces no saben ni quién sos. He sabido que gente se lo manda por whatsapp para decir: ‘Esta noche la rompemos’. Me parece que propagar la alegría que vivimos esa noche con Lío, está bien”, dice Carca.

Cuando Carca, Adrián Dárgelos y Lionel Messi se convirtieron en meme. "Fue como sacarse una foto con Lennon y McCartney", dice Carca

“Esa noche nos divertimos un montón. Habíamos hecho un show y cuando volvimos al hotel, enfrente estaba el Roxy, en el que tocaba Emmanuel Horvilleur. Fuimos a verlo y en la puerta nos encontramos a Messi, que estaba bloqueado por dos patovas gigantes y no lo dejaban pasar. Él estaba como vencido. Y nosotros nos miramos como diciendo: ‘¿Es verdad lo que estamos viendo o es alguien parecido?’. Nosotros entramos con la alfombra roja y al de la puerta le dijimos: ‘Che, es Messi’. ‘Ah, qué sé yo. No me rompan las pelotas, no sé quién es Messi. ¿Viene con ustedes? Bueh, que pase’, nos dicen”, sigue Carca con su relato.

A partir de eso, el hoy astro -por aquel entonces apenas tenía encima dos temporadas en el FC Barcelona y algunos minutos mundialistas para la Selección, ingresando desde el banco- se mostró agradecido con la banda y se unió a ellos en el raid nocturno. “Estuvimos toda la noche compartiendo nuestro mundo y el suyo. Él nos miraba y se reía como diciendo: ‘Estos están re locos’. Estaba súper cómodo y se jugó todo, a la par nuestra. Nunca se quedó atrás a nivel careta, digamos. El pibe no tenía miedo de ser él. Porque hay otra gente que te quiere imitar, se prende en cualquiera. Él fue él, rodeado de locos, con ese aura de respeto a sí mismo”, rememora el músico.

“Y nos convertimos en meme porque realmente nuestras cara de felicidad así lo ameritan. Yo ya había hablado un montón con él y en un momento, cuando estaba hablando con Dárgelos, surge lo de la foto. Que dicen que la pedí yo, que la pidió Adri… ¡pero no la pedimos un carajo! Apareció uno, que para mi era el encargado del Roxy y dijo: ‘¿Hacemos una foto, Carca?’. Y yo lo agarré a Adri, porque me parecía que eso era lo que tenía que pasar. Y así surgió. En ese momento estaba re feliz porque mi sobrino es súper fana del fútbol y Messi es Dios. En lo único que pensaba era en eso: ‘¡Qué bueno cuando tenga esta foto porque se la doy al sobri y soy el tío número uno del mundo!’”, cierra.

