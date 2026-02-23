Momo Benavides: “Me ofrecieron entrar en política y siempre dije que no”

Momo cuestiona a los influencers que desvalorizan a profesionales formados y subraya el valor de la preparación académica

En una entrevista exclusiva en Infobae en vivo, Gerónimo “Momo” Benavides trazó un recorrido íntimo por su trayectoria, desde sus orígenes humildes en La Plata hasta su consolidación como referente en el mundo digital. “Yo nunca voy a litigar, creo que nunca voy a trabajar de abogado y sin embargo, tengo un plan B, C, D, en caso de que mi carrera se termine”, afirmó, subrayando la importancia de tener el título y de promover el estudio: “Siempre digo que estudien, esfuércense, hay un solo camino, que es el de la honestidad, el del trabajo, y no hay nada peor en la vida que no tener opciones”.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Momo profundizó en la construcción de su identidad y en los desafíos que implica el éxito para quienes provienen de contextos vulnerables. “Vivimos en un barrio humilde toda mi vida y ellos (mis padres) nos dieron todo lo que ellos no pudieron tener. En mi casa, mi hermano y yo fuimos los primeros profesionales en generaciones”, narró, resaltando el peso de sus raíces y el valor de haber accedido a la educación: “Hoy entendí que en la vida tener opciones es algo muy importante. Y yo las tengo”.

El éxito, la culpa y el sentido de pertenencia

El streamer admitió que la llegada del reconocimiento y la mejora económica no estuvieron exentas de contradicciones: “Mucho tiempo tuve que ir a terapia por la culpa del éxito. Porque vos vivís muy bien y capaz tu familia siempre tuvo un pasar económico medio para atrás, y vos querés que ellos vivan igual que vos, y a veces tus viejos ni te lo aceptan”. Detalló cómo intentó ayudar a su familia y las emociones contrapuestas que eso le generó: “A mi hermano le compré una casa, a mi vieja le ayudé con la de ella, a mi viejo con un montón de otras cosas, y era como que todo el tiempo estoy tratando de estar para mi familia y en algún momento me sentía culpable”.

Sobre las narrativas que asocian el éxito exclusivamente a lo material, Momo fue contundente: “Hoy el discurso que le tienen que dar a los pibes es que el éxito es la guita, porque hoy hay muchos pelotudos y muchos hijos de puta que tienen guita. Entonces, ¿cómo le explicás a un pibe que ese tipo no es exitoso?”. Y contrastó: “La fama es algo completamente nocivo para mí, no es algo que me guste”.

El influencer también criticó el fenómeno de influencers que se jactan de ganar más que profesionales formados: “Vi a varios que se comparan con los sueldos que gana un profesor, un abogado… y ellos son unos burros, no saben hablar, capaz que no terminaron el secundario… El día que tengan un problema, ¿sabés a quién van a tener que llamar? A ese que están ninguneando”.

Momo Benavides relata cómo sus orígenes humildes en La Plata forjaron su camino en el streaming y el contenido digital (Infobae en Vivo)

Streaming, vocación y límites de la industria

Momo analizó el estado del streaming y su impacto en la juventud: “Hay una estigmatización de creer que son todos idiotas. Es cierto que pocos elegimos el camino del estudio, de la formación o de la cultura, pero trato de no generalizar”. Al ser consultado sobre si recomendaría el streaming como carrera, fue tajante: “No. Lo único que les recomiendo es que estudien… porque te sirva o no te sirva, vos sos otra persona, y siempre vas a marcar una diferencia”.

El streamer reconoció las limitaciones reales del sector: “Llega al cero coma cinco por ciento. Y que vos no podés dejar el estudio, el trabajo, creyendo en un sueño… No me quejo de mi carrera, de hecho, es una de las cosas que mejor hice en mi vida. Pero ¿cuántos llegamos? ¿Cuántos podemos vivir de esto?”.

Al rememorar sus inicios, Benavides explicó: “Fueron muchos años de perder plata, de tener otros trabajos y hacer el stream como un hobby. Hoy los pibes ya agarraron una autopista, pero cuando nosotros estábamos, eso era campo abierto y nadie tenía un manual”. Mencionó que recién se animó a dedicarse de lleno cuando comprobó que podía ganar en un día lo que antes ganaba en un mes, aunque el miedo a la inestabilidad estuvo siempre presente.

El momento clip: contenido profundo y resistencia a lo efímero

Momo defendió la apuesta por el contenido de calidad frente a la lógica de consumo rápido: “Hoy no importa la calidad, hoy importa la cantidad. Hoy es reproducciones y reproducciones, y viewers. Las plataformas que más crecen son TikTok, los reels más cortos… El estímulo rápido”. Relató su experiencia produciendo documentales de larga duración: “Yo grabé de contenido crudo, dos horas, que me llevó cinco días… Discutí al punto de: ‘Loco, esto va a salir así, menos de esto yo no’. El que lo ve, lo ve, el que no lo ve, ¡no me importa!”.

El streamer recordó con orgullo su transmisión en vivo desde Auschwitz, que fue seguida por miles de personas y reproducida en escuelas. “Para mí era como lo más top”, expresó sobre esa experiencia, reivindicando el valor social y educativo del contenido profundo.

También anticipó su deseo de explorar la actuación y llevar su creatividad hacia otros formatos: “Hoy creo que es el camino que quiero seguir. Actuar, sí, sí, sí. Es como lo que más me gustaría”.

En cuanto al vínculo con la política, Momo subrayó su independencia: “Muchos partidos me ofrecieron ser candidato, desde intendente a diputado… Nunca acepté. Soy un tipo que lo que hizo, lo hizo todo del sector privado. No me interesa meterme en esa”. Defendió su derecho a opinar sobre la coyuntura y a invitar a políticos de todos los espacios a su canal: “A todos se les daba las preguntas antes. Todas las preguntas eran por igual”.

El streamer concluyó que su mayor compromiso es con la juventud: “Yo quiero que vivan bien los pibes. Quiero que el pibe vaya a la facultad y le alcance para el boleto, le alcance para comer y le alcance para el libro”.

