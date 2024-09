Furia apuntó contra los argentinos y elaboró una polémica teoría: “¿Tanta envidia me tienen?”

Furia no se guardó nada tras la gala de los Martín Fierro (Video: Toda/Carajo)

El lunes por la noche, en el Hotel Hilton de Puerto Madero, se llevó a cabo la 52° entrega de los Premios Martín Fierro, tras una larga noche, todos los ganadores fueron anunciados y rápidamente aparecieron los reclamos. Gran Hermano (Telefe) fue el ganador a mejor reality de televisión y Juliana Furia Scaglione se mostró indignada en Toda (Carajo), el programa de streaming que comparte con Alex Caniggia.

Cabe recordar que Furia no fue invitada a la celebración más importante de la televisión de aire, debido a su desvinculación con el canal, y tampoco fue nominada en la categoría de “Revelación del año”, cosa que ella confiaba recibir por su protagonismo en el programa. “Van los caracoles a la mesa. La que se puso el programa al hombro fui yo, pero no me llamaron”, fue la declaración que hizo tras enterarse de que no iba a ser parte del evento y les pidió a sus seguidores que hicieran un apagón televisivo, que no tuvo efecto.

Luego de que el programa se consagrara ganador por segundo año consecutivo, Scaglione dio su opinión acerca del tema en su ciclo, mostrando el dolor que siente por la situación: “Para mí es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano, que recibió el apoyo de Caniggia en cada oración.

Furia se enojó con los argentinos en el streaming de Alex Caniggia

“Que me tenga que sacar la visa para irme a otro lado, a Miami, a buscar, ojalá, un premio. No lo puedo creer, y va a pasar, y les va a doler en el alma”, siguió la hermanita para luego agregar: ”¿Cómo puede ser qué mi país no me premia? Es algo ilógico, loco, ¿Qué les pasa? ¿Tanta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso?“, fueron las preguntas que planteó, confiada de que en el exterior el triunfo se encuentra al alcance de su mano y no dudó en asegurar que no cree que todos sean envidiosos.

“Sigo confiando que la gente es buena y que la gente de mierda va a desaparecer, váyanse, los buenos nos vamos a quedar acá adentro. Sino arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia”, cerró su descargo la doble de riesgo, y Alex pidió una ronda de aplausos. Esto no fue bien recibido en los comentarios del streaming ni en las redes sociales, que no tardaron en pedirle que se vaya y no vuelva más.

El premio a los que hace referencia en el exterior son los BreakTudo Awards de Brasil y los MTV Miaw que se entregan en Miami. “Dos ternas. Los furiosos como mejor fandom internacional, y yo ternada como superestrella de reality show. Ya estar nominados internacionalmente, otra vez, es increíble. Tengo el fandom más grande y más hermoso. Gracias furiosos, ya estar ternados es demasiado”, escribió en sus redes sociales al enterarse la noticia.

La noche de Gran Hermano en los Martín Fierro

Gran Hermano se llevó el Martín Fierro a mejor reality (Video: Telefe/Martín Fierro 2024)

Tras el éxito de la última edición de Gran Hermano, a los participantes se les concedió la suite presidencial del Hotel Hilton de Puerto Madero, para que se arreglen para los Martín Fierro. Lisandro Navarro, Rosina Beltrán, Emma Vich, Martín Ku, que finalmente no consiguió lugar en la mesa, Catalina Gorostidi, Joel Ojeda, Lucía Maidana, Agostina Spinelli, Isabel De Negri, Darío Martínez y Nicolás Grosman fueron los elegidos por la producción para formar parte de la noche más importante de la televisión argentina.

Por segundo año consecutivo, Gran Hermano 2023 se llevó la estatuilla a mejor reality y en medio de la emoción por la victoria, Santiago del Moro habló en nombre de todos los participantes y los involucrados en el programa. Allí no dudó en dedicarle el premio a Furia, quien fue la gran protagonista de la última edición.

“Gracias a los chicos que son los protagonistas, los que están y los que no”, dijo. “Juli, Furia, esto es para vos también”, fueron las palabras de Del Moro, marcando la ausencia más resonante del programa y que fueron una gran sorpresa para todos los presentes.