Solcito Fijo, la hija de Piñón, entre el teatro y la familia en Carlos Paz: “Volver a cantar con papá fue sanador”

Solcito Fijo con el fondo del Teatro Libertad, su residencia durante el verano en Carlos Paz (Fotos: Gentileza Solcito Fijo)

Cada verano, Villa Carlos Paz se convierte en una de las capitales nacionales del teatro y el entretenimiento para toda la familia, y este año Solcito Fijo se consolida nuevamente como una de las protagonistas más queridas de la cartelera infantil. Con 38 años y una trayectoria en ascenso, la hija de Piñón Fijo lleva adelante su quinta temporada en el escenario, cautivando a grandes y chicos con canciones propias y espectáculos que apuestan a la alegría y la ternura. Desde 2018, cuando decidió iniciar su propio camino, la artista ha logrado que su propuesta trascienda el apellido y se transforme en un verdadero puente entre generaciones, inspirada tanto en sus padres como en sus hijos, Luna y León.

Esta temporada, la artista presenta su show Verano con Solcito en el Teatro Libertad, con funciones los miércoles y jueves a las 20:30 horas, rodeada de sus entrañables personajes y una puesta colorida que invita a las familias a sumarse a un mundo de música, humor y valores. Así, la cordobesa reafirma su misión de transmitir alegría y dejar huella en la infancia de quienes la acompañan, convirtiéndose en una referente indiscutida del teatro para chicos en la temporada de Carlos Paz.

—Esta es tu quinta temporada en Carlos Paz, ¿qué significa para vos volver a apostar por el teatro infantil en este escenario tan especial?

—Me siento en un proceso de análisis y reflexión constante de lo que era la primera temporada a la quinta. La primera por ahí llena de miedo, de inseguridad, de esta apuesta de poder abrirme sola con mis propias canciones y propuesta. Después de hacer tanta carrera con mi papá, con Piñón, abrirme sola me generaba muchísimas dudas, pero aun así me animé, lo hice y ahora ya estoy con muchísima más seguridad, más confianza, más convencida de cuál es mi misión: la de poder llegar a más hogares con esta propuesta que me tiene muy enamorada.

Las funciones de Solcito Fijo promueven valores, música y reflexión, convirtiendo cada show en una celebración conjunta de niños y adultos (Gentileza Solcito Fijo)

—¿Qué novedades o cambios trae este espectáculo respecto a los anteriores?

—A mí me gusta ir renovando el show también de acuerdo al crecimiento personal mío, como mamá, como mujer, como artista. Creo que toda mi obra está basada en procesos personales y también en necesidades de adentro del hogar con mis hijos. Vamos creciendo juntos con canciones nuevas que transmiten lo que vivimos en casa. Este show tiene mucho de eso: nuevo cuento, nuevas canciones, nuevos sueños, con ese desarrollo y crecimiento adentro de nuestra casa.

—¿Sentís alguna diferencia en esta temporada teatral respecto de las anteriores?

—La verdad, el show del año pasado me encantaba, me generó mucha satisfacción y alegría. Pero este siento que le dimos una vuelta de tuerca al show para que sea aún más dinámico, entretenido y divertido, especialmente para el público de verano, que tiene más predisposición y está más relajado, de vacaciones. Este show tiene mucha participación de los chicos, pero también de los adultos, que hasta se suben al escenario a cantar y bailar conmigo.

—¿Cómo notás al público cordobés y al de Carlos Paz en particular? ¿Creés que tiene alguna energía o respuesta distinta a la de otras plazas del país?

—Es difícil decirlo, porque con las redes sociales hoy es difícil dividir el público o sentirse local. Me encuentro con gente de todo el país en Carlos Paz, diciendo que escuchan mis canciones, vieron mis videos, leyeron mi cuento. El público en Carlos Paz es un reencuentro de mi comunidad. Los que me conocen van a ver la propuesta de la que tanto hablo durante el año, y a los que no me conocen, se encuentran también con turistas, no solo cordobeses. Por otro lado, las redes me permiten llegar a más lugares sin distancia física y eso es un gran privilegio. Los chicos siguen siendo niños, más allá del acelere y los estímulos tecnológicos.

El espectáculo Verano con Solcito incluye nuevas canciones, cuentos y personajes, renovando la propuesta para grandes y chicos en Villa Carlos Paz (Gentileza Solcito Fijo)

—¿Cómo hacés para equilibrar la tecnología y el juego en tus shows y tu casa?

—Mi desafío como mamá, artista y mujer es poder tener en mira la infancia y la inocencia, con un títere, una canción, un cuento, juegos y también videos, pero buscando el equilibrio. Mi gran desafío es ese. Mi show y los contenidos que hacemos tienen que ver mucho con esa búsqueda del equilibrio. Es lo mismo que sucede en casa. Soy mamá de Luna y León, de nueve y tres años. Tengo dos etapas muy diferentes, pero trato de acompañar en esta nueva era de tanta tecnología buscando el equilibrio y respetando la infancia, haciendo cuentos, juegos, canciones, conectar más desde lo lúdico y no tanto desde la pantalla. La invitación en mi casa y en mi show es esa: soltar un rato el celular y conectarnos, regresar también a la niñez de los adultos. Mi show termina siendo una fiesta familiar en la que todos bailan, reflexionan, se emocionan. Es muy dinámico y la familia completa sale contenta y agradecida por el espacio de encuentro.

—Sos una de las herederas del teatro y la animación infantil por tu papá. ¿Creés que hoy hay mucha comparación o lograste desligarte de Piñón?

—Está el legado presente. Por supuesto, tengo muchas herramientas y todo el reconocimiento y agradecimiento a mi papá por haberme allanado el camino y dado oportunidades desde chica. Hacía coros en el primer cassette de Piñón, cuando hacía temporada en Carlos Paz en la calle. Crecí al lado de él, de este gran maestro y de toda su obra y arte. Pero también creo que logré diferenciarme desde mi rol, mi forma, mis ritmos, siendo mujer y mamá. Mi carrera tiene que ver con acompañar el crecimiento de mis hijos y que el trabajo esté conectado con eso. Hago mis propias canciones, mi propio camino y obra. Está la esencia y el reconocimiento, pero no me pesa la comparación, es de donde vengo, pero está diferenciado.

—¿Cómo sigue el vínculo con él? ¿Te gustaría invitarlo a participar de tus shows?

—En 2025 cerramos el año en Buenos Aires, en Paseo La Plaza y en el Quality de Córdoba, y estuvo invitado. Fue muy emocionante el reencuentro en el escenario después de tantos años. Cantamos una canción mía juntos y fue muy sanador para el vínculo artístico y familiar. La idea es seguir compartiendo desde la música, con proyectos para seguir haciendo cosas juntos.

Solcito cuando actuaba con su papá Piñón Fijo y su hermano Jeremías

—¿Qué es lo que más te gusta que se lleve el público de tus funciones?

—Me parece que el público se lleva mucha transparencia de lo que hay arriba y abajo del escenario. Me muestro tal cual soy, como mujer y mamá. En la obra hay mucha representación sobre lo que es una familia, con momentos lindos y no tan lindos, canciones que acompañan cada momento. El público agradece ver a una artista que es también una mamá que canta sus procesos y a sus hijos de manera genuina y con el corazón.

—¿Cómo reaccionan tus hijos cuando te reconocen en la calle o en el teatro?

—Tengo dos etapas diferentes. León tiene tres y está creciendo con una mamá artista, y Luna tiene más conciencia del reconocimiento. Ahora, con YouTube ven al abuelo, lo viven con alegría y respeto. Por suerte tengo una comunidad hermosa y mis hijos participan cuando quieren. Si no quieren, se los respeta. Ellos acompañan como yo acompañé la carrera de mi papá.

—¿Qué proyectos tenés para 2026?

—En marzo comenzamos actuando en Lollapalooza. Luego, en mayo tenemos el mes de los jardines y un encuentro con todos los jardines de Córdoba en un teatro. También haremos la temporada de invierno y el mes de la niñez. Cuando termine la temporada nos sentaremos a planificar todo, incluso un libro de cuentos nuevo. Hay muchos proyectos y ganas de seguir llevando canciones y propuestas a diferentes lugares. Además, tengo planeada una canción con Diego Topa, otra con Magdalena Fleitas, e incluso con mi papá.