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Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

La empresaria compartió en sus redes el feliz momento que tuvo una razón especial para su familia

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Wanda Nara, con un abrigo beige y un bolso gris, posa junto a su hijo Benedicto, vestido de traje negro y sosteniendo un diploma, en un escenario de graduación
Wanda Nara celebró el egreso de su hijo Benedicto y se reencontró con sus dos hijas (Instagram)

Luego de ver en familia el debut de la selección nacional en el Mundial 2026 y festejar el triunfo en redes sociales, Wanda Nara celebró este miércoles uno de los hitos más esperados de su familia. Benedicto López, su segundo hijo con Maxi López, egresó del colegio y ella compartió el momento con sus millones de seguidores en Instagram.

La ceremonia tuvo lugar en el establecimiento escolar al que asisten cuatro de los cinco hijos de Wanda en Buenos Aires. El salón de actos, decorado con flores blancas y amarillas y flanqueado por decenas de banderas de distintos países, fue el escenario donde Benedicto recibió su diploma ante compañeros vestidos de negro y familias reunidas para la ocasión.

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Wanda llegó con un look casual pero cuidado: tapado largo hasta los tobillos en color camel, una remera básica negra, con zapatillas y una cartera Birkin de Hermès en cuero negro con herrajes dorados. Posó junto a su hijo, quien sostenía el diploma enrollado con una cinta celeste. Un rato después, la conductora le dedicó unas tiernas palabras al adolescente en sus redes: “Amor de mi vida, feliz de verte con este grupo tan hermoso de amigos egresarte. Te amo”.

Wanda Nara posa con sus cuatro hijos en fila en un evento de graduación, con banderas de diferentes países de fondo en un auditorio
Wanda tuvo la posibilidad de reencontrase con sus dos hijas, quienes están bajo el cuidado de Icardi

Pero la jornada reservó un momento extra. Las dos hijas que Wanda tiene con Mauro Icardi, cuya identidad protegió con emojis de corazón gris sobre sus rostros en las fotos, también estuvieron presentes en la ceremonia. Las niñas se encuentran actualmente bajo la tutela del futbolista por las próximas semanas, por lo que su aparición en el acto convirtió la graduación en un reencuentro inesperado entre la conductora y sus hijas menores.

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Según escribió Wanda en otra de sus stories, las pequeñas no esperaron el momento indicado para ir a saludar: “Los hermanos más unidos y lo que más orgullo me da. Las ratoncitas se escaparon de la clase para ver a mami y no perderse la graduación de su hermano”.

La foto que acompañó ese mensaje mostró a los cinco integrantes juntos frente al escenario. A la izquierda, Constantino, otro de los hijos varones de Wanda con López, con buzo gris. En el centro, Benedicto con su traje de egresado. A su lado, las dos nenas y la conductora de MasterChef Celebrity cerrando el grupo por la derecha, con la misma cartera y el mismo abrigo de la foto anterior.

La tercera story que publicó esa mañana mostró una vista general del salón desde las gradas: decenas de egresados sentados en sillas azules, con el logo del colegio visible en el fondo y una larga hilera de banderas nacionales desplegadas sobre el escenario. Al pie de esa imagen, una sola línea: “Egresados 2026”.

Todo el grupo de egresados en la ceremonia que se hizo en u honor (Instagram)
El hijo de Wanda Nara, Benedicto, asiste a su ceremonia de egreso de la clase 2026, un momento especial con múltiples banderas internacionales adornando el evento.

Esto se dio en un contexto en el que la disputa por la tenencia de las pequeñas ha sido uno de los ejes del conflicto público entre la conductora y el delantero del Galatasaray en los últimos meses, con idas y vueltas judiciales que se fueron filtrando a los medios de manera periódica.

El acto de egreso fue, en ese contexto, mucho más que una ceremonia escolar. Para Wanda, que documenta en tiempo real cada cumpleaños, cada viaje y cada logro de sus hijos, la graduación de Benedicto fue también la ocasión para mostrar que, más allá de los conflictos legales y la distancia impuesta por los acuerdos de tenencia, sus hijos comparten vínculos que ningún fallo judicial administra.

El padre de los hijos varones de la mediática no estuvo presente en la ceremonia puesto que se encuentra en Estados Unidos, por cuestiones de trabajo, siguiendo los partidos de la Scaloneta en esta nueva Copa del Mundo, que arrancó con una victoria 3-0 para el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

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