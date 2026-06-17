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Lucía Galán celebró la graduación de su hija y el reencuentro con su exmarido: “Nuestro camino no ha sido fácil”

La cantante compartió su alegría por el título universitario de Rocío, con un texto íntimo dedicado también a Alberto Hazán tras años de distanciamiento

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Así fue el imponente festejo de casamiento de Rocío Hazán, la hija de Lucía Galán, en el mes de mayo

El orgullo y la emoción marcaron el día en que Lucía Galán celebró el logro académico de su hija Rocío. La cantante compartió un mensaje cargado de gratitud y reflexión, resaltando la relevancia de la familia y el valor de la superación personal en el camino hacia un momento tan esperado.

Allá vamos… a la graduación de nuestra adorada Rocío, orgullosos, felices, con la satisfacción de haber criado a una mujer íntegra, solidaria, amable, una buena hija que hoy se recibe de Psicóloga”, escribió Lucía Galán en sus redes, en medio de la alegría por el nuevo título universitario de Rocío en una foto junto a su expareja y papá de la flamante egresada, Alberto Hazán.

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Lucía Galán y la felicidad por su hija
La cantante afirmó que la graduación de Rocío representa años de esfuerzo, aprendizaje y superación personal en la familia

Para la artista, este acontecimiento no representa únicamente un éxito académico. Es, sobre todo, el reflejo de años de esfuerzo y aprendizaje, tanto personal como familiar. “Y nuestro camino no ha sido fácil, hemos atravesado momentos duros que nos han llevado a un divorcio pero siempre poniendo como faro, nuestra hija”, compartió Lucía, dejando en claro el papel central que Rocío ocupó en su vida y en la de su expareja.

El mensaje de Lucía revela que la historia familiar estuvo marcada por desafíos. A pesar de las dificultades, el compromiso de priorizar el bienestar y la educación de su hija se mantuvo intacto. La cantante admitió que el trayecto implicó “mucho trabajo interior”, lo que hizo posible mantener una relación respetuosa con el padre de Rocío, incluso luego de la separación.

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La graduación de Rocío Hazán Galán se vivió como el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Para su madre, la ocasión fue la oportunidad de agradecer no solo a su hija, sino también a su expareja, Alberto. “Gracias Alberto por la hermosa hija que tuvimos, gracias hijita por habernos elegido como tus papás”, expresó Lucía en su mensaje, evidenciando el reconocimiento al rol compartido en la crianza.

Lucía Galán y la felicidad por su hija
La historia de Lucía Galán y Rocío mostró que el título universitario también sintetiza una reflexión sobre la familia y el amor parental

La publicación no solo celebra la obtención del título de Psicóloga, sino que también pone en primer plano valores familiares como el respeto y la solidaridad. “Hoy, después de mucho trabajo interior logramos 26 años de querernos y respetarnos aunque con nuestras diferencias”, destacó Lucía, subrayando la importancia de la madurez y el entendimiento mutuo más allá de los cambios personales.

El recorrido de Lucía y Alberto como padres no estuvo exento de crisis. Sin embargo, según la artista, la firmeza al mantener a su hija como guía permitió forjar un vínculo basado en el cariño y la comprensión. “Te amamos @hazangalanrocio”, concluyó Lucía, resaltando la unión familiar en un momento de logro colectivo.

La emoción de Lucía Galán al cantar por primera vez en vivo con su hija: la canción que eligieron
La emoción de Lucía Galán al cantar por primera vez en vivo con su hija

El mensaje de Lucía muestra la satisfacción de ver a Rocío convertirse en una profesional, pero también la alegría de haber transitado juntos la ruta hacia ese objetivo.

La graduación de Rocío simboliza el resultado de una crianza consciente, en la que, como expuso Lucía, el respeto y la colaboración fueron los pilares para enfrentar los momentos difíciles. La artista resaltó la integridad y la amabilidad de su hija, atributos que, según su testimonio, son motivo de orgullo para ambos padres.

Lucía Galán, con blusa estampada multicolor, posa junto a su hija, de cabello recogido y camisa blanca, sobre un fondo blanco y negro
Lucía Galán posa orgullosa junto a su hija en un retrato íntimo

La familia celebró no solo el título universitario, sino también la capacidad de reconstruir el vínculo entre padres, más allá de la ruptura. En ese sentido, la experiencia relatada por Lucía Galán responde a quienes se preguntan qué implica realmente acompañar a un hijo en su crecimiento. Implica, según su relato, reconocer las diferencias, adaptarse a los cambios y mantener el amor como hilo conductor, incluso cuando el camino se bifurca.

La jornada de graduación de Rocío fue la culminación de un proceso en el que participaron activamente sus padres, cada uno desde su lugar y con sus propias vivencias. La cantante compartió su gratitud en un mensaje que resonó entre sus seguidores, muchos de los cuales se identificaron con la honestidad y profundidad de sus palabras.

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