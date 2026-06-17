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La frase de Duki sobre los gustos de las mujeres que generó polémica: “Tal vez les parece más atractivo”

En una transmisión por stream , el comentario del rapero causó repercusiones en las redes sociales: “Que le pregunte a Emilia”, le sugirieron

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El cantante habló en una transmisión junto a los streamers C0ker y Gonzalo Banzas (X Realtime)

La controversia alrededor de Duki se intensificó cuando un fragmento de su última transmisión en vivo se viralizó en redes sociales. En una charla con los streamers C0ker y Gonzalo Banzas, dejó una impresión con sus palabras sobre los hombres que, en su opinión, resultan más atractivos para las mujeres.

En medio de bromas y comentarios con sus amigos, Duki afirmó: “Tal vez, a las mujeres, un hombre que tiene rasgos más masculinos les parece más atractivo”. La frase, lejos de pasar desapercibida, encendió el debate en las diversas plataformas como X, donde usuarios multiplicaron las críticas y bromas a costa del artista.

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El artista fue más allá con su reflexión y agregó, entre risas: “¿Me entendés lo que te digo? Que el chabón, de repente, sea un orangután, asqueroso, peludo, gordo, chancho, cerdo, hijo de remil p.., basura, mala persona... a las minas les calienta“. Sus palabras, que desataron carcajadas en el estudio, no generaron la misma reacción entre quienes presenciaron el clip en sus casas.

Duki de pie con chaqueta y pantalón beige bordado floral, gafas de sol y tatuajes. Sostiene un bolso tote blanco y marrón con logo Moschino
Duki, un vivo que se volvió tendencia: la frase sobre “rasgos masculinos”, las bromas con C0ker y Gonzalo Banzas y la ola en X

Usuarios de la red social X no tardaron en enfocar el comentario hacia el propio Duki. Frases como “O sea... te describiste a vos mismo. Sin más palabras, señor juez”; “Él era todo eso, por eso sabe” se viralizaron en pocos minutos. Otros, haciendo referencia a la pareja del trapero, ironizaron: “Que le pregunte a Emilia”, en alusión a Emilia Mernes, con quien el cantante sigue de novio pese a los diferentes rumores que sobrevolaron la relación.

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La viralización del fragmento convirtió el nombre de Duki en tendencia, demostrando una vez más cómo una declaración en tono humorístico puede detonarse en polémica cuando cruza los límites de la transmisión, se viraliza y llega a la opinión pública

En las últimas horas, el músico no se pronunció directamente sobre el revuelo generado por el video. Las críticas en las redes, sin embargo, continuaron creciendo, alimentadas tanto por fans como por detractores, y muchos señalaron la falta de sensibilidad en las palabras del trapero.

Duki en su visita a 'El Hormiguero' (Flickr)
La polémica con Duki se intensificó cuando un fragmento de su transmisión en vivo se viralizó en redes sociales

El episodio puso sobre la mesa el debate sobre determinado tipo de discursos que, aunque se pronuncien en espacios relajados o de confianza, pueden ser interpretados de formas muy diversas y, en ocasiones, resultar ofensivos para una parte de la audiencia.

Un amor incondicional y a prueba de rumores

Luego de un prolongado silencio en torno al escándalo de Emilia Mernes con Tini Stoessel y María Becerra, Duki se expresó públicamente y respaldó a su pareja. Emilia había manifestado su angustia por la ola de especulaciones, especialmente después de que Tini y María dejaran de seguirla en redes, lo que alimentó versiones sobre supuestos conflictos personales y mensajes con un futbolista casado. Frente a ese escenario, Duki decidió expresar su apoyo de manera abierta.

La reacción de Duki al mensaje de Emilia Mernes
La reacción de Duki al mensaje de Emilia Mernes

En su cuenta de Instagram, el trapero publicó una foto junto a Emilia y escribió un texto donde agradeció la presencia de la artista en su vida, resaltó la importancia de su compañía y subrayó el valor de su relación. El músico enfatizó que, pese a los comentarios y opiniones ajenas, ambos continúan enfocados en su vínculo y en los proyectos que eligieron juntos. Duki recalcó que quienes critican a Emilia desconocen su verdadera personalidad y lo que significa como compañera.

El gesto de Duki funcionó como un respaldo emocional y público en medio de la crisis mediática. No solo respondió a las versiones que circulaban, sino que también buscó proteger la imagen de Emilia y destacar su integridad. La exposición del conflicto evidenció las consecuencias emocionales que pueden provocar las campañas de acoso online y el rol que pueden asumir las parejas al brindar contención frente a situaciones de hostigamiento digital.

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