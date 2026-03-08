Griselda Siciliani a puro baile en el recital de Bandana luego de desmentir su relación con Dante Spinetta

Griselda Siciliani fue a ver a Bandana en el teatro Gran Rex junto a su hija Margarita y su hermana Leticia

La reciente aparición de Griselda Siciliani en el teatro Gran Rex marcó su primer evento social tras negar públicamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Dante Spinetta. La actriz asistió al concierto de Bandana, bailando en primera fila con su hija y su hermana, en una función a sala llena para celebrar los 25 años de la agrupación surgida del reality Popstars, como mostró el periodista Fede Flowers en un video que publicó en sus redes.

Tras su separación de Luciano Castro y la desmentida pública sobre un supuesto romance con el músico, Siciliani se mostró junto a su hija Margarita, su hermana Leticia y amigos. La escena, en la que disfrutó temas como “Cómo puede ser” y “Llega la noche” de Bandana, la mostró concentrada en el ritmo que le imprimió al concierto que brindaron Lisa Vera, Valeria Gastaldi, Lowrdez Fernández y Virgina Da Cunha.

Durante la semana anterior a esta aparición pública, se viralizaron versiones sobre una presunta relación entre Siciliani y Dante Spinetta. El rumor se originó en el programa Puro Show, donde se mencionó que ambos tendrían encuentros y se evocaron antecedentes de 2017.

Los posteos de Griselda Siciliani y Dante Spinetta desmintiendo un posible vínculo romántico (Instagram)

El dato central provino de la panelista Pochi de Gossipeame, quien relató que Spinetta fue visto en el edificio donde reside Siciliani en horarios coincidentes con sus regresos de las grabaciones de la película “Felicidades”. “Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían volviéndose a ver. Ella está grabando escenas y me cuentan que cuando vuelve de las grabaciones, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a él en el barrio, ingresando al edificio de ella”, detalló la panelista.

La información se multiplicó en portales y redes sociales, acentuando la hipótesis de un vínculo. Por su parte, otros panelistas sumaron que Spinetta habría sido visto esperando a Siciliani al finalizar la función de teatro donde ella protagoniza su obra.

En pleno auge de los rumores, Dante Spinetta rompió el silencio y negó públicamente la versión a través de redes sociales en forma tajante: “Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue hace diez años más o menos”. Luego agregó: “Al margen aclaro que me parece una actriz muy grosa y la serie Envidiosa está muy buena y me la vi entera. Solo aclaro la verdad para que no flasheen cosas que no son”.

Griselda Siciliani está abocada a "Felicidades", su película con Adrián Suar y la dirección de Álex de la Iglesia

La respuesta de Griselda Siciliani llegó poco después. Utilizando la misma red social, afirmó: “Esto no es verdad”. Más tarde, recomendó a sus seguidores: “Al margen aclaro háganse el favor de escuchar ‘Día 3’ que es un discazo”. El tono amistoso y los elogios cruzados fueron interpretados por usuarios y panelistas como una señal de complicidad, renovando la atención mediática sobre la actriz y el músico de rock.

A mediados de enero, Siciliani compartió un lanzamiento musical de Spinetta en sus historias —en ese momento, visto como apoyo profesional—, y también habría comentado publicaciones del músico con emojis, interpretados por seguidores como posibles señales de cercanía.

El interés sobre la vida privada de Siciliani se incrementó tras su separación del actor Luciano Castro. La ruptura estuvo acompañada de episodios mediáticos, incluidos audios personales filtrados de Castro con la actriz y moza danesa Sarah Borrel. Luego de semanas de tensión y especulaciones, a principios de febrero de este año, la actriz decidió darle un corte final a la relación con el actor, que había comenzado oficialmente a mediados del año 2024.

En este marco, la actriz se concentró en su actividad profesional, tanto en la filmación de “Felicidades” como en el escenario. Por su lado, Dante Spinetta continuó impulsando su carrera musical y el lanzamiento de nuevo material discográfico, Día 3, con el cual cerró una trilogía que inició con Puñal, del año 2017 y Mesa Dulce, de 2022.