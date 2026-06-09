Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

El jugador cayó frente a Zunino, a dos semanas de su regreso a la competencia (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Gran Hermano: Generación Dorada dejó al público ante un enfrentamiento directo entre Brian Sarmiento y Zunino. La decisión, tomada por el voto del público, determinó que el exfutbolista debía abandonar la casa, marcando su segunda salida del programa.

La gala de eliminación de esta semana se definió tras un cambio abrupto en el sistema de nominación. Lo que comenzó como una placa positiva se transformó en negativa a solo veinticuatro horas del cierre, alterando las estrategias de todos los participantes. El cambio mantuvo en vilo a los jugadores y al público hasta el último minuto.

PUBLICIDAD

De los nominados, Matías Hanssen y Juanicar fueron los primeros en quedar a salvo. Más tarde, la tensión se concentró en tres nombres: Yipio, Brian y Zunino. Contra los pronósticos, Yipio se aseguró su permanencia, dejando un inesperado mano a mano entre los dos jugadores.

Brian Sarmiento quedó eliminado por segunda vez en la casa de Gran Hermano (GH, Telefe)

La rivalidad entre Brian y Zunino fue uno de los condimentos más destacados de la noche. Al principio del reality, ambos compartieron estrategias y formaron parte del mismo grupo, pero la relación cambió drásticamente con el tiempo. El reingreso de Brian gracias al Golden Ticket modificó la dinámica interna y llevó la tensión entre los dos a un punto de quiebre.

PUBLICIDAD

El público votó para definir quién debía abandonar el juego. Finalmente, la decisión recayó sobre el exjugador de fútbol, que se convirtió en el nuevo eliminado de la temporada. Esta eliminación sorprendió a muchos seguidores del programa, pues los protagonistas habían compartido una alianza al inicio.

Dentro de la casa, la mayoría de los jugadores se inclinó por la continuidad de Franco Zunino. Quien más llamó la atención fue Titi, que nuevamente se posicionó abiertamente del lado del participante que prefería ver fuera de la competencia para “mufarlo”.

PUBLICIDAD

El abrazo de Yanina Zilli a Zunino, su aliado en la competencia

La reacción de Solange Abraham y Cinzia Francischiello tras la salida de Brian Sarmiento fue de visible tristeza. Ambas, que en los últimos días se habían convertido en sus principales aliadas, compartieron el pesar junto a Tamara Paganini, evidenciando el vacío que dejó la eliminación en ese sector del grupo.

Cuando llegó el momento de despedirse, Brian eligió dirigirse con franqueza a sus compañeros, dejando claro que su paso por la casa fue mucho más que una competencia. “No se tomen las cosas de manera personal que esto es un juego”, expresó, y luego agregó: “No hubo nada en contra de ustedes y te pido disculpas, Juani”.

PUBLICIDAD

El exfutbolista también hizo referencia a los momentos de tensión vividos durante su participación: “Con la primera etapa se desbordó todo y te gana la casa, y me hizo demostrar cosas que no son verdad”.

La despedida de Brian Sarmiento mientras Andrea del Boca, Yipio y Juanicar festejaban en la habitación

Antes de cruzar la puerta, Brian se sinceró sobre su situación personal y sus motivaciones para ingresar nuevamente al reality: “Les tengo mucho cariño y esto fue algo increíble que necesitaba. Vine para poder que se me vea y empezar a tener laburo de nuevo, cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar de nuevo a ver a mis hijas”.

PUBLICIDAD

En su mensaje final, instó a sus compañeros a continuar en la competencia sin resentimientos: “Sigan jugando, de corazón, que son una máquina”. El enfrentamiento final entre Brian y Zunino tuvo un significado especial para el grupo. Ambos habían comenzado como aliados durante la primera etapa del certamen, pero diversas situaciones y el regreso de Brian alteraron el equilibrio de fuerzas. La rivalidad se profundizó hasta llegar a este punto decisivo.

La eliminación de Brian Sarmiento dejó una marca entre sus aliados más cercanos y evidenció el costado humano detrás de la disputa televisiva. Su despedida, cargada de disculpas y deseos de reconciliación, reflejó mucho más que el cierre de una etapa en el juego.

PUBLICIDAD