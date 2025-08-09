Lali habló de su encuentro con Kylie Minogue después del show en Buenos Aires: “Casi me desmayo”

Kylie Minogue en Buenos Aires (Instagram)

Kylie Minogue volvió a presentarse en Argentina después de casi veinte años y ofreció un show cargado de éxitos en el Movistar Arena. Durante el concierto, la artista utilizó una bata con los colores de la bandera argentina y se mostró visiblemente emocionada por el reencuentro con sus fans locales, que respondieron con ovaciones, carteles y el estadio iluminado por las luces de los celulares.

Minogue compartió en sus redes sociales imágenes del evento y acompañó la publicación con un mensaje para sus seguidores: “Buenos Aires, ¿cómo describes un sentimiento? Solo he soñado con esto. ¡¡QUÉ ESPECTÁCULO!! Muchas gracias”.

En una de las fotos, la cantante posó junto a Lali Espósito una vez finalizado el concierto y en la zona de los camarines. Ambas aparecen sonrientes, abrazadas y vestidas con looks de escenario, reflejando el clima de camaradería tras el espectáculo. Esta foto marca un encuentro importante, pero no fue el único gesto de la cantante de “The Loco-Motion” sino que cuando llegó al miniestadio compartió un video en sus historias mostrando a los artistas que pasaron por allí y resaltó el póster de la actriz de Casi Ángeles durante el Disciplina Tour. El encuentro marcó el regreso de Minogue y un momento destacado dentro de la escena musical argentina.

La cantante de “Fanático” no tardó en reaccionar a este encuentro en todas las redes sociales. Por un lado, en X le prometió a sus seguidores dar todos los detalles del tiempo que compartieron: “Kylie es chiquitita como yo Chiks!! Hermosa, simpática y amorosa… ¡Después les cuento todo!“.

Por el otro lado, en Instagram reposteó el carrete que compartió la cantante y le sumó un corazón de color violeta. También le dejó un comentario: “I Love You”. Y con el correr de la mañana, prometió y subió más detalles del encuentro.

El posteo de Lali sobre Kylie Minogue

“Cuando leí su: ‘Maybe we will meet?’ Casi me desmayo”, empezó escribiendo la argentina, dejando en claro que la iniciativa corrió por cuenta de la australiana. “¿Podremos conocernos?“, entonces, se convirtió en un pedido que Lali no podía dejar pasar.

“Ya habíamos conversado otras veces y siempre me pareció una copada, pero en vivo es tan amorosa, cool y enérgica”, agregó, sobre una relación que en apariencia había comenzado mucho antes de los camarines del Movistar. Y cerró con un mimo para los fans argentinos: “Estaba sorprendida y feliz con el público. ¡Bien trolxssss, los ama!

Los internautas no tardaron en revolucionarse ante este encuentro de divas y no tardaron en pedir que hagan una colaboración juntas, en definirlas como las madres del Pop y en celebrar otra coronación de gloria para la cantante de “Disciplina”.

“Ganó el Pop”; “Kylie Minogue publicando una foto con Lali, tenes que cerrar el estadio”; “Se curó todo mal en Argentina”; “Dios que divertida debe ser la vida de Lali, un día está en san Juan y al otro día abrazada a Kylie Minogue”; “Omg Kylie y Lali!!! VIVA EL POP”; “Saquen un feat ya”, fueron algunas de las reacciones que dejaron en redes sociales.

El mensaje de Lali tras el encuentro (Foto: X)

Además, la australiana mostró otras postales de su fascinación por su estadía en Buenos Aires. Fotos de lugares típicos como Caminito o los colores celeste y blanco omnipresentes en su vestuario. Así saludó a los fans desde el balcón del hotel y la usó también en los camarines del Movistar.

El concierto recorrió distintas etapas de su carrera, desde sus inicios hasta sus producciones más recientes. Entre los momentos más aclamados de la noche se destacaron interpretaciones de clásicos como “Lights Camera Action”, “In Your Eyes” y “The Loco-Motion”, así como baladas y hits como “Where the Wild Roses Grow”, “Confide In Me”, “Tension”, “Can’t Get You Out Of My Head”, “All The Lovers”, “In My Arms” y “Love At First Sight”. Cada canción fue acompañada por el público, que se encargó de iluminar el estadio con las linternas de sus celulares, desplegar carteles en señal de agradecimiento y acompañar con sus voces todo el encuentro.

La noche en el Movistar Arena marcó un hito para los seguidores de Kylie Minogue en Buenos Aires. La energía del público y la conexión que logró la artista sobre el escenario confirmaron su vigencia y consolidaron su relación con sus fanáticos, sigue igual que cuando vino en el año 2008 y tocó en el estadio GEBA, en el marco de su gira llamada KylieX2008, demostrando que sigue siendo una de las grandes figuras de la industria musical.