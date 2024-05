La foto retro de Evangelina Anderson en su época de maestra jardinera

Evangelina Anderson brilla cada noche en Los 8 escalones, y en su cuenta de Instagram comparte todos los looks

Evangelina Anderson no para de sorprender a sus seguidores y a los televidentes que cada noche la siguen en Los 8 Escalones. Activa en las redes sociales al compartir detalles de su día a día además de los looks para el ciclo, la empresaria se tomó un minuto para rememorar una instancia de su pasado a la que acompañó con una imagen que hasta el momento nunca se había visto.

Como más de una vez lo ha expresado, al momento de terminar la secundaria estuvo entre sus planes comenzar una carrera como policía, pero finalmente se decidió por la docencia, y tras recibirse comenzó a trabajar como maestra jardinera “a la par que estudiaba comedia musical en la escuela de Julio Bocca y hacía campañas gráficas. Hasta que un día me descubrió Mónica Corona, la mujer de Jorge, y me ofreció trabajar en la revista”, explicaría sobre cómo se fueron dando los hechos.

Además, en momentos en que todavía vivía en Alemania junto con su marido, el actual DT de River, Martín Demichelis, Evangelina se recibió de instructora de yoga. “Actualmente botinera jubilada”, agregó sobre sus profesiones. “¡Cómo es la vida!”, reflexionó entonces, y preguntó a sus seguidores: “¿Me ven de poli?”.

Evangelina Anderson al momento de terminar la secundaria tuvo entre sus planes comenzar una carrera como policía

Así, en las últimas horas y a través de una historia publicada en su perfil de Instagram, compartió una imagen de su pasado como maestra jardinera, ya que justamente el 28 de mayo se celebra el Día de los Jardines de Infantes y de la maestra jardinera en homenaje a Rosario Vera Peñaloza, quien dedicó su vida a la enseñanza y dejó una huella imborrable en la educación del país

La modelo aprovechó la ocasión para rendir homenaje a sus colegas, al escribir: “¡Feliz día a todas las maestras de nivel inicial! ¡Feliz día maestras!”, junto a una imagen antigua en la que se la ve con sus compañeras de trabajo. Anderson explicó que la foto fue enviada por una amiga, y se mostró emocionada por los recuerdos de esos años de profesión, revelando que aún mantiene vínculos de esa época.

“Me mandó esta foto una compañera y me morí de emoción... aún sigo conservando amigas de esos años hermosos de profesión”, destacó en el texto que acompañaba la imagen en que se la puede ver con la misma sonrisa en que cada noche brilla en la TV.

Evangelina Anderson y una imagen retro de su época como maestra jardinera

Luego de una década y media viviendo en Europa acompañando la carrera de su marido, la empresaria ya organizó la vida familiar en la Argentina tras su regreso a fines de 2022 y cada vez se la ve más seguido en los medios. Aunque, con un perfil diferente, lejos de los escándalos y las peleas en los que la conocimos en sus comienzos.

“Sigo siendo la misma de siempre, lo que pasa es que hace 15 años que no vivo acá”, aseguró, y tendió un puente entre la Eva de antes y la de ahora, en una charla con LAM. “La gente evoluciona, vos por ahí te quedás cuando estaba en los teatros de revistas, cuando tenía 18 o 19 años, que te piden que hables... después, la gente crece”, agregó, aludiendo a los escándalos del pasado.

“Yo sigo en el ambiente y estuve en otros programas tranquilos, trabajé en La Pelu con Flor de la V, hice otras cosas”, replicó. Y cuando le preguntaron qué sentía al ver las peleas mediáticas de las que solía ser parte, fue terminante. “Es todo mentira. Le digo a mi mamá que no crea nada”, aseguró.

Para seguir abordando el tema, el cronista le preguntó si aceptaría algún programa más propenso a la discusión. “Si me gusta sí, pero ahora me di cuenta que cuando vivía acá no tenía hijos y estaba las 24 trabajando, ahora me reparto entre tres chicos, cinco perros, la casa, el marido”, enumeró, y planteó la exigencia cotidiana del ciclo de Guido Kaczka. “En Los 8 Escalones estoy a mil, dándolo todo. Hago patinaje, acrobacia en telas, baile, preparo mucho cada vez que voy al programa, más la escuela de los chicos, los doctores... es difícil”, cerró.