Tras la queja de Mirtha Legrand, el intendente de Villa Cañás contó por qué decidió dejar exhibida la polémica estatua

Continúa la polémica por la estatua en homenaje a Mirtha Legrand en Villa Cañás

Días atrás, Mirtha Legrand volvió a hacer pública su incomodidad con la estatua que le rinde homenaje en su Villa Cañás natal. En su último programa, La Chiqui destacó la falta de similitudes con la obra y hasta el look elegido para su representación. En ese marco, este martes, quien decidió hablar al respecto fue Norberto Gizzi, el intendente de la ciudad. El político habló de su ida y vuelta con la diva y explicó por qué decidieron dejar la estatua exhibida a pesar del pedido de la conductora.

Al ser consultado por el equipo de A la tarde (América), Gizzi comenzó resaltando el honor que representa para la ciudad la figura de Mirtha: “Por supuesto que es un honor para nosotros los callaseños, porque nos representa nada más y nada menos que Mirtha Legrand, donde es su ciudad natal. Hay tanta historia acá en Villa Cañás de ella, la trayectoria que tiene, ahora el próximo 23 de febrero, cumple nada más ni nada menos que 99 años”.

Mirtha Legrand expresa su incomodidad ante la estatua erigida en su honor en Villa Cañás, cuestionando la falta de similitud y el look elegido

Acto seguido, el intendente se refirió al ida y vuelta que mantiene con la diva y relató el origen de la estatua: “Nosotros estamos en permanente contacto con ella porque tengo su WhatsApp. Y por teléfono también solemos hablar. La estatua la colocamos por primera vez en una feria de artesanos, allá por el mes de marzo del 2023, en los festejos de los 121 años de Villa Cañás, precisamente celebrando la fecha de fundación, el 17 de junio, que es el aniversario de nuestra ciudad y fue un día domingo. Cuando se colocó la estatua debajo de una glorieta, ahí estuvimos descubriéndola con el escultor Daniel Melero. Es un gran artista, reconocido escultor, en la cual ha trabajado mucho en hierro de personajes populares argentinos. Es más esta estatua no es de bronce, es una estatua hecha en chapa”.

La estatua de Mirtha Legrand se exhibe en una glorieta de Villa Cañás desde marzo de 2023, realizada en chapa por el escultor Daniel Melero

En ese contexto, el político relató cómo fue la primera impresión de Legrand al ver la obra: “El día lunes, después de haberla colocado, salió en todos los medios nacionales la estatua de Mirtha y ella me llamó por teléfono diciéndome: “Norberto, la verdad que la figura de la estatua no me favorece”. Y bueno, ahí entró en en detalle de la estatua en sí. Yo le dije: ‘Mirtha, si no es de su agrado, por supuesto que la vamos a sacar’. Yo a la tarde mandé a retirarla”.

Sin embargo, al ver la popularidad de la obra, Gizzi explicó por qué decidió dejarla exhibida: “Después, a raíz de lo que pasó en el transcurso del año, tuvo tanta difusión y tanta movida que al año siguiente, en 2024, cuando también celebraba una vez más la feria de artesanos, la volvimos a colocar por pedido de la gente. No solamente de la gente de Villa Cañás, sino también del turismo, porque venía gente a ver la estatua y no estaba”.

El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi junto al artista plástico Daniel Melero y la estatua en homenaje a Mirtha Legrand (Gentileza Municipalidad Villa Cañás)

Fue entonces cuando uno de los panelistas le consultó al intendente: “¿Qué es lo que más pesa? ¿La palabra de Mirtha o el boom turístico y todo lo que genera esa escultura?”. Lejos de elegir un lado o el otro, el político remarcó: “No tenemos ningún problema en remover la estatua, al contrario. Lo que sí, es más, en el día de hoy he recibido hasta un proyecto de mosaiquismo para hacer de Mirtha. En esto respeto a los dos. Respeto a Mirtha Legrand, por un lado, y respeto también al escultor”.

Por último, Walter Domínguez preguntó: “¿Ustedes le anunciaron a Mirtha que iban a poner su estatua? Antes de que la estatua fuera colocada, ¿le mostraron un boceto o una foto?”. Para cerrar, Gizzi comentó: “Tenemos muy buen diálogo con Mirtha, como lo tuvimos con los tres hermanos en su conjunto. Cuando vinieron acá en Villa Cañás, Mirtha Legrand vino su hermano José y estuvimos en 2018. Toda la comunidad se volcó masivamente. Ella tenía temores por el recibimiento, pero la gente la recibió muy bien, no solamente la gente de Villa Cañás, sino también la gente de la zona”.