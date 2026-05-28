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Elba Marcovecchio habló de la relación actual entre Wanda Nara y Martín Migueles: “Que se haga cargo”

La abogada de Mauro Icardi contó cuál sería la situación sentimental de la conductora y el empresario, hoy investigado por la Justicia

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En DDM aseguró Guido Záffora que la conductora y el empresario, hoy investigado por la justicia, continuarían en pareja. La palabra de la abogada de Mauro Icardi (Video: DDM/ América TV)

En medio de un nuevo capítulo de la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la audiencia clave prevista para este viernes fue suspendida a último momento. La postergación, que fue confirmada en DDM (América TV) por Elba Marcovecchio, abogada defensora del futbolista, reavivó el enfrentamiento por la custodia y el régimen de visitas de las hijas menores de la conductora y el delantero. La estrategia mediática, el manejo de las relaciones personales y la tensión entre ambas partes quedaron en evidencia durante un tenso intercambio.

La abogada remarcó que existe una diferencia notoria entre lo que Wanda Nara expone en los medios y lo que ocurre en el expediente judicial. En su intervención sostuvo que “hay dos verdades, pero no de una parte y otra, sino del mismo lado de Wanda: la verdad que muestran los medios y la que es la verdad, que sí está”.

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En DDM aseguraron que Wanda Nara y Martín Migueles seguirían juntos en medio de los conflictos legales que él enfrenta (Instagram)
En DDM aseguraron que Wanda Nara y Martín Migueles seguirían juntos en medio de los conflictos legales que él enfrenta (Instagram)

Marcovecchio hizo especial hincapié en la estrategia de ocultamiento respecto de Martín Migueles, quien volvió a aparecer en el círculo íntimo de Nara y que según la abogada, sigue teniendo un vínculo amoroso con la conductora, en medio de los conflictos legales que él enfrenta. “Fue una estrategia pedida por sus abogados para no mostrar a Migueles, por la causa que tiene Migueles”, aseguró Guido Záffora, panelista del ciclo. La abogada agregó que este tipo de maniobras generan un clima de desconfianza en el proceso judicial.

En relación a la exposición pública, la letrada criticó la construcción de relatos paralelos: “Esto parece la ficción de Wanda, pero un expediente no es una ficción. Vos no podés mentir así”.

Según dijo, la audiencia judicial que debía concretarse el viernes 29 ante el juez Hagopian fue suspendida por un pedido realizado por Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, “por cuestiones personales”. Así lo confirmó Marcovecchio, quien aclaró que la decisión no partió de la conductora de MasterChef Celebrity en forma directa.

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Elba Marcovecchio habló de la salud de Jorge Lanata: "Será trasladado"
"Si esa es su relación sentimental, es en las buenas y en las malas. Que se haga cargo", aseguró Elba Marcovecchio sobre Wanda Nara y el vínculo que tendría con Martín Migueles (DDM, América TV)

El encuentro había sido anunciado como un “cara a cara” de las abogadas de ambas partes, con varios puntos en discusión. La suspensión generó suspicacias en el entorno de Icardi, dado el historial de dilaciones y la alta tensión en la disputa familiar.

Entre los temas centrales de la audiencia, la abogada de Icardi destacó la discusión sobre la restitución internacional de las menores. Según explicó en el ciclo de Mariana Fabbiani, existe un pedido concreto para que las hijas del futbolista y la conductora se muden a Turquía, país donde Icardi reside por su contrato con el Galatasaray.

A esto se suma el debate sobre el régimen de vacaciones de invierno, ya que las menores cuentan con un régimen internacional que complica la organización familiar. La abogada remarcó que hace mucho tiempo que Icardi no ve a sus hijas y que el calendario escolar en el exterior agrega obstáculos a la dinámica de visitas.

Imagen dividida de Wanda Nara, rubia y con joyas, a la izquierda, y Mauro Icardi, con cabello rubio y tatuajes, a la derecha
Un nuevo capítulo en la batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi se abre por las próximas vacaciones de invierno de sus hijas (Instagram)

El reclamo por alimentos y el pedido de cuidado personal también forman parte del expediente. Icardi solicitó formalmente la tutela, mientras la parte de Wanda presentó escritos en la embajada de Turquía, reavivando el conflicto legal.

“Entiendo que el tema Migueles ha generado más malestar que el que ya había”, afirmó Mariana. “Vos no podés estar mintiendo. Entiendo que cada parte tiene, encomilladamente, su verdad, porque es su versión de los hechos y eso es parte de sus vivencias, de cómo lo ven”, siguió la letrada. “¿Me vas a decir que nunca mintió? Me levantó y me voy", lanzó, filosa.

“Que se haga cargo”, se despachó, cuando les preguntaron por la situación de Migueles. “Si esa es su relación sentimental, es en las buenas y en las malas. Que se haga cargo”, repitió.

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