Andrea Politti recordó cómo fue el día que le ganó un Martín Fierro a Mirtha Legrand y Susana Giménez

Andrea Politti contó el detrás de escena del del Martín Fierro que le ganó a Mirtha Legrand y Susana Giménez

Dueña de una carrera única, a lo largo de los años, Andrea Politti construyó un camino único, combinando la brillantez sobre las tablas con la frescura de la televisión. Aún así, por años, el Martín Fierro fue un reconocimiento esquivo para ella. Sin embargo, tras años de desilusión, en la terna menos pensada, la figura del espectáculo logró imponerse, ni más ni menos, que ante Mirtha Legrand y Susana Giménez. Con la emoción del recuerdo aún en su mente, la comunicadora contó cómo fue el detrás de escena de ese histórico día.

Todo comenzó cuando la actriz fue invitada a Urbana Play en una íntima charla con Sebastián Wainraich y su equipo. “Tiene un dato Andrea Politti en su vida. Estaba ternada en los Martín Fierro con Mirtha y Susana, y ganó ella. Vos dijiste: ‘Soy boleta’”, comenzó diciendo el conductor para introducir a la anécdota. Con una sonrisa en su cara, la figura del espectáculo afirmó: “Aparte, ese día fui con Galo, que era mucho más chico, fue en el 2014, ya hace 11 años que estaba nominada, y yo iba y...”la ganadora es fulana, mengana". Las notas que había que hacer, entonces yo estaba en casa y decía: “Mirá, no voy a ir este año”. Y Galo me dijo: “No, no, dejame, que yo quiero ver cómo es”. “Bueno, dale, pero vamos juntos, ¿te la bancás con el trajecito?”. “Me encanta”, me decía. Me lleva él, prácticamente".

En ese divertido diálogo, Politti recordó la propuesta que le había hecho su hijo para el momento en el que perdiera ante las divas: “Entonces me dice: “Y cuando pierdas, vamos a hacer la L de loser”. Entonces estábamos re preparados...y anuncian que la ganadora es Andrea Politti. Fue una cosa rara, emocionante, porque yo no me lo esperaba, es lindo el momento. Después se te pasa, lo tengo en casa, lo miro y me acuerdo de que subí con Galo y creo que fue lo más lindo compartirlo con él”.

Andrea Politti relató la importancia del apoyo de su hijo Galo

Fue entonces cuando uno de los panelistas de la mesa lanzó: “Pero vos ganás, Mirtha y Susana se quedan abajo, ¿no te dan ganas de decirles: Tomá?”. Con tono tranquilo, Andrea explicó: “No, me lo voy a reservar, pero fue un alegrón. Me lo voy a reservar en cuanto a yo digo: “No se habrán imaginado ellas eso, las habrá sorprendido tanto como a mí, calculo”. pero imaginate que es como un premio más. La verdad que lo habrán disfrutado también en el sentido de decir: “Bueno, seguimos en competencia”. Para mi fue un honor, yo no siento que gané, para mi fue un reconocimiento. Pero cuando está ahí y el ganador es otro, al principio te agarra bajón. Después cuando ya vas 11 veces te reís”.

Así, Sebastián comentó cuál habrá sido el sentimiento de Susana y Mirtha: “A las dos les habrá gustado que ganes vos y no la otra”. Luego, Politti continuó analizando el desarrollo de los premios y opinó sobre la ceremonia actual: “Ahora cambió bastante el Martín Fierro, creo que hay de todo”.

Según Andrea Politti, tanto Mirtha como Susana se alegraron por su triunfo (RS Fotos)

La energía de la conductora combina la calidez de los afectos heredados y la determinación de quienes saben que el arte fue escrito en su destino. Hija del inolvidable Luis Politti, actor de una sensibilidad excepcional, y de María Teresa Rubio, pianista de enorme talento, Andrea creció en un hogar donde el humor era parte de la vida cotidiana y la creatividad una forma de abrazar el mundo. Semanas atrás, en diálogo con Teleshow, la comunicadora se permitió abrir la puerta a esos recuerdos, a los días de aprendizajes y adversidades que la formaron en la artista integral que es hoy.

Desde sus inicios en obras como América de Franz Kafka y Confesiones de mujeres de 30, hasta la conducción de éxitos como 12 corazones y Cuestión de peso, nunca tuvo que elegir entre actuar o conducir. En la actualidad, el escenario también es espacio familiar, compartido con su hijo Galo, sumando una dimensión entrañable a la experiencia profesional y personal que lleva en sus genes.