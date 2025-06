Emilia, la hija mayor de Darío Barassi, celebró su cumpleaños con un mini parque de diversiones en su casa

Darío Barassi armó un pequeño parque de diversiones para el cumpleaños de Emilia (Foto: Instagram)

Darío Barassi decidió realizar un festejo de gran escala por el sexto cumpleaños de Emilia, su hija mayor, fruto de su matrimonio con Lucía Gómez Centurión. El conductor plasmó en sus redes sociales cada detalle de la celebración, dejando ver el despliegue de recursos que convirtió su hogar en un verdadero parque de diversiones para niños.

La temática de la fiesta giró en torno al universo de Margarita, el programa creado por Cris Morena, lo que se reflejó en la decoración y la ambientación de los espacios tanto en el interior como en el exterior de la casa. Grandes cascadas de globos de colores recorrían el salón principal, creando un clima festivo para los pequeños invitados.

En el jardín, el entretenimiento se enfocó en juegos de gran tamaño: un castillo inflable central y una estructura inflable adicional con la figura de un unicornio y un arcoíris, atractivos principales para los niños. Uno de los momentos más comentados fue la instalación de una vuelta al mundo con capacidad para ocho personas, lo que permitió a los presentes disfrutar de una experiencia poco habitual en un entorno doméstico.

La temática estuvo basada en la novela de Cris Morena

El castillo inflable fue solo una de las atracciones

La propuesta de entretenimiento se completó con dos pistas de bowling infantil, elegidas para que todos los niños pudieran participar sin dificultades. Además, al final de la jornada, cada invitado recibió bolsas con souvenirs, pensadas para que el recuerdo del encuentro permaneciera luego del final del evento.

La celebración reunió a familiares y amigos cercanos, y destacó por la alegría de los más chicos. Tanto la propuesta lúdica como la ambientación captaron la atención de los usuarios en las redes sociales de Barassi, que dejaron cientos de mensajes destacando el despliegue y la dedicación para organizar un cumpleaños diferente.

Barassi se destaca por mantener todo lo que tiene que ver con sus dos hijas lo más alejado de las redes posibles; sin embargo, en el día del nacimiento de la pequeña escribió una enternecedora carta. “Hace 6 años sucedió la magia. Llegó ELLA y el mundo se volvió un lugar espectacular. Con sus pestañas eternas, su mirada que es un regalo y su voz dulce y potente conquistó mi vida por completo”, comienza la carta abierta que posteó Barassi en su feed, junto a fotos que marcan a la perfección el paso de los años, y agregó una aclaración para su hija menor: “Emilia es mucho más que una hija que amo, es mi persona favorita en el mundo. (Inés María no te pongas celosa, todo lo que escriba hoy también es para vos, pero no es tu cumple morocha. El 10/8 soy todo tuyo)“.

Un unicornio mecánico se llevó todas las miradas

Una cabina de aire también fue protagonista (Foto: Instagram)

Lejos de dar por terminado el mensaje, le sumó todo lo que hace especial a su hija mayor: “¿Por qué favorita? Porque es espectacular, distinta y especial. Porque con un beso o con solo darme la mano me cura el alma, porque es compañera y brillante, su cabeza vuela y sus emociones también. Tiene imaginación de sobra, juega y es libre. Tiene risa contagiosa y cuando canta el mundo hace silencio para escucharla“. Esta definición, tan sencilla como emotiva, no terminó allí, sino que continuó haciendo oda de todo lo que es María Emilia para él.

Y continuó detallando algunas postales de la cotidianeidad: “Compañera de desayunos tempraneros, caminatas y viajes. Amo escucharla y amo contarle cosas. Te clava esa mirada gigantesca e íntima y uno se queda en ese lugar para siempre. Cuando estoy con vos medio que no necesito nada más, enana”. Y con toda la emotividad posible en un papá en el aniversario del nacimiento de su hija, siguió: “No tiene dimensión lo que esta enana significa para mí. Me es imposible escribir este posteo, no se puede describir lo que siento por vos Pipi. Es inmenso, eterno, inalcanzable. Desbloqueaste otro nivel de amor cuando llegaste y haces que eso crezca segundo a segundo. Qué afortunado soy de tenerte en mi vida“.

Luego puso en común un recuerdo reciente con Emilia: “Ayer estábamos los dos tirados en el sillón, viendo el final de Mulán. Pijama de polar vos, yo remera vieja y shorts cortados a mano. Tu cabeza en mi hombro. Yo tenía un plato con ananá. Me dijiste ´comamos una vez cada uno para que sea justo. Yo te dije que ni en pedo que era mi postre´. Me miraste y me dijiste ´¿de verdad no me vas a compartir?´ Con media sonrisa y guiño de ojo. No llegué a contestarte que ya te habías clavado dos ananás al hilo. Eso para mí es la felicidad“.