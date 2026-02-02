Griselda Siciliani y Luciano Castro se habrían separado a casi un mes de la polémica infidelidad

Luego de la polémica infidelidad por parte de Luciano Castro, Griselda Siciliani le confirmó al panel el final de su relación (Puro show – El Trece)

El escándalo en torno a la fugaz relación entre Luciano Castro y Sarah Borrell en Madrid sigue dejando coletazos inesperados y sumando capítulos a la agenda del espectáculo. Lo que comenzó como una infidelidad terminó por poner en jaque la pareja del actor con Griselda Siciliani, y después de semanas de tensión y especulación, la actriz decidió cortar por lo sano. A casi un mes de que la crisis se hiciera pública y con la historia de amor en el centro del huracán mediático, Siciliani habría dado el portazo final, confirmando que la separación es un hecho.

La confirmación llegó a través de Marcia Frisciotti, popularmente conocida como Pochi, en plena emisión de Puro Show (El Trece). Allí, la panelista compartió que mantuvo una conversación directa con Siciliani, protagonista de Envidiosa, quien despejó cualquier duda sobre su presente sentimental. “Estoy separada hace varias semanas. Así que ya está”, sentenció, dejando en claro que la ruptura se había consumado en el pico del escándalo mediático.

No es la primera vez que circulan versiones de ruptura entre Castro y Siciliani, pero esta vez la noticia tuvo una vuelta de tuerca digna de telenovela. El viernes por la tarde, Paula Varela relató en Intrusos (América) que Siciliani habría tomado la decisión de ponerle fin al vínculo y, en un intento desesperado por reconquistarla, Castro protagonizó un gesto tan romántico como polémico: mandó a colgar un pasacalles en la puerta de la casa de la actriz, en Palermo, al día siguiente de la separación, lo que generó furor en redes durante el fin de semana.

La pareja comenzó a atravesar momentos difíciles luego de viralizarse las pruebas de la infidelidad (Captura de La Mañana con Moria)

El dato fue confirmado por Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien relató en vivo: “Bueno, gente, tengo un dato hermoso, lo estoy yendo a comprobar por si estoy en el auto. Me comentaron que Luciano Castro está desesperado para reconquistar a Griselda Siciliani y le mandó a poner en la puerta de la casa un pasacalles. Estoy yendo a chequear, amores. Miren esto, impresionante. Bueno, gente, confirmado. Dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano’. No, chicos, esto es hermoso. O sea, el cartel está ahí, dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho, Luciano’. No, no. Será esta estrategia espectacular”.

La imagen del pasacalles, adornada con corazones rojos y la frase de amor de Luciano Castro, se viralizó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, desatando un debate instantáneo sobre los gestos públicos, la exposición de los vínculos sentimentales y la delgada línea entre lo romántico y lo polémico en tiempos de crisis. El supuesto intento de reconquista, visible y sentimental, generó opiniones encontradas: hubo quienes lo celebraron como una muestra de amor desesperado y quienes lo criticaron por considerarlo un acto fuera de lugar, hecho por manos ajenas al propio actor.

Luego del escándalo por la infidelidad, el actor intentaría reconquistar a su pareja con un gesto público (Video: X)

Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para los memes y las ironías, donde la frase del cartel fue reinterpretada una y otra vez: “Le tendría que haber puesto TE EXTRAÑO GUAPA”; “¡Se cuida cuando se tiene, no cuando se pierde!”; “Hola guapa le hubiese puesto”; “No tiene ningún amigo que le diga ‘Che, no da?’”; “No JAAJA no hay forma”; “Hubiera puesto: ‘Oye Guapa te amo’”; “Las tácticas del Lucho, ponele voluntad”; “Los corazones me dan años de vida jajajaj”; “Si antes no lo perdonaba, menos ahora”; “Le hubiera puesto PD: no quiero atosigais”; “Porque no le puso SOS LA MÁS GUAPA! No lo perdones Griselda!!!”; “Por favor díganme que es mentira JAJAJAJAJAJA”; “Próximo cartel: ‘Hostia, tía… me flipa que aún no pilles lo muchísimo que te echo de menos, guapa’”; “Esto es lo más bizarro q existe y aparte no funciona, cuando llegas al pasacalles no hay retorno”.