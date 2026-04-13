Emilia Mernes causó revuelo por el look que eligió para su show en Coachella 2026: ¿se inspiró en María Becerra?

Emilia Mernes compartió un momento de su presentación en Coachella 2026, el reconocido festival estadounidense (Instagram)

Las tensiones y rumores de rivalidad entre María Becerra y Emilia Mernes siguen latentes en el mundo del espectáculo argentino y en el universo de las redes sociales. Aunque ninguna de las dos artistas habló abiertamente sobre un distanciamiento ni respondió de manera directa a las versiones sobre una supuesta enemistad, los fanáticos y usuarios de internet no dejan pasar ningún detalle, alimentando comparaciones, debates y especulaciones a cada paso. La última polémica surgió a partir de un nuevo cruce fashionista, cuando Emilia apareció con un look que muchos señalaron como “demasiado similar” al que María había lucido meses antes sobre el escenario.

Todo se encendió este fin de semana, cuando Emilia, oriunda de Nogoyá, fue invitada por Luisa Sonza al festival Coachella 2026. Sobre el escenario, la artista argentina compartió con la brasileña los éxitos “Bunda” y “Motinha 2.0”, en una aparición que rápidamente se volvió tendencia y dio que hablar entre los seguidores de ambas. Más allá de la performance, lo que realmente capturó la atención del público fue el outfit elegido por Emilia: un body suit de diseño exclusivo firmado por Celia Kritharioti, con una impronta dark glam y con detalles de inspiración futurista. La prenda, de tono negro profundo, combinaba transparencias estratégicas, estructura tipo corset, bordados brillantes, strass, cristales, cadenas y flecos metálicos que sumaban movimiento y brillo a cada paso.

No tardaron en aparecer las comparaciones. Usuarios de redes sociales recordaron el look con el que María impactó en el Estadio Monumental durante sus shows de diciembre pasado, en los que dio vida a su alter ego “Jojo”. Aquella vez, la Nena de Argentina apostó por un mini vestido negro confeccionado en cuero, con múltiples tachas metálicas, cadenas y hebillas, reforzando un aire rocker y sofisticado. El diseño, con escote profundo y falda con flecos irregulares, resaltó la figura de María y acompañó la energía de sus coreografías. La coincidencia estética entre ambos vestuarios no pasó desapercibida y se convirtió rápidamente en tema de conversación y controversia.

El look similar de Mernes al que lució Becerra en su show en diciembre pasado

A partir de allí, la polémica se trasladó a los comentarios y publicaciones en redes. “No tiene personalidad propia”; “Che, ya no da”; “Una la quiere defender y no puede”; “Sin dudas le encanta que hablen mal de ella, sino no se explica”; “Me da vergüenza ajena”; fueron algunos de los mensajes más repetidos entre los usuarios, marcando un clima de crítica y comparaciones constantes entre las dos referentes del pop urbano argentino.

Pero el asunto no terminó ahí. Otra protagonista de la controversia fue Sonza, la brasileña que invitó a Emilia al escenario y que, semanas antes, también fue señalada por “copiarle” un look a María. Todo comenzó durante Lollapalooza Brasil 2026, cuando Sonza fue elegida como “Juno girl” en el show de Sabrina Carpenter. Para esa ocasión, la artista brasileña eligió un corset amarillo con una pequeña bandera de Brasil en el centro, prenda que mostró tras quitarse un tapado animal print. La elección fue inmediatamente asociada al outfit que María Becerra había llevado durante la última jornada de Lollapalooza Argentina, donde la cantante sorprendió al público local al desabrocharse el abrigo y revelar un corset decorado con la bandera argentina, gesto que fue ovacionado en el estadio y que María acompañó con humor: “Bueno, ¿puedo ser de ahí yo también?”.

En medio de la polémica entre Emilia Mernes y María Becerra, Luísa Sonza fue el centro de las críticas por su look similar al de La Nena de Argentina (X)

La similitud entre ambos looks encendió aún más la mecha de la polémica y la comparación. Los usuarios no tardaron en viralizar capturas de ambos shows y dejar su opinión en los comentarios: “La tipa se re copió de María Becerra con ese corset reciclado”; “El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza”; “La copia nunca es mejor que la original”; “Ponele un poco de ganas, amiga”; “Es igual de copiona que Emilia”; “Con razón es amiga de Emilia”; “Es un corset completamente insípido”; “La tienen que arrestar por mal gusto”; “Podrá copiar como Emilia, pero no igualar a María”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron en claro que, para muchos, la polémica ya trascendió a las protagonistas argentinas y se instaló a nivel internacional.

Mientras Becerra y Mernes mantienen el silencio y evitan responder a las versiones de rivalidad, el fenómeno de las comparaciones y las acusaciones de “copias” sigue creciendo en redes y medios. Entre guiños, looks similares y colaboraciones cruzadas, la industria musical latinoamericana suma nuevos capítulos a una historia que, lejos de apagarse, parece renovarse con cada aparición pública. Por ahora, el debate sigue abierto y las redes sociales siguen siendo el principal escenario donde se juegan estas batallas de estilo y personalidad.