Gran Hermano 2022: la furia de Alfa contra Ariel que terminó en un fuerte cruce y una advertencia

Gran Hermano 2022: Ariel acusó a Alfa de pegarle con una almohada

La entrada de los dos nuevos participantes a Gran Hermano 2022 días atrás revolucionó la casa más famosa del país y Walter Alfa Santiago fue uno de los más afectados por el ingreso del parrillero Ariel Ansaldo. Los hombres ya tuvieron varios cruces y quedó al descubierto la mala onda que hay entre ellos.

En esta oportunidad, el conflicto se dio en el cuarto de los hombres porque el nuevo jugador despierta al resto de los participantes durante la madrugada con sus “ronquidos”. Ya cansado de que esto ocurra de manera diaria, Alfa quiso frenar la situación a los almohadonazos durante la última madrugada.

“No te voy a mentir, me desperté medio caliente, Alfa me tiró un par de almohadones fuerte, mucho esfuerzo me costó mucho venir por acá”, comenzó diciendo a cámara Ansaldo mientras se encontraba en la cocina. “En cualquier momento lo llevo conmigo”, aseguró en alusión a su compañero. Luego, el jugador decidió enfrentar la situación cara a cara

“Alfa, ¿vos fuiste el de los almohadonazos anoche?”, le consultó el parrillero a su compañero. Luego de confirmar el accionar del participante de 60 años, Ariel continuó: “Me lo diste con todo, la próxima más light. En serio te digo, me lo diste con todo. La agresión física no va”.

Alfa negó que se haya tratado de una agresión física, ya que le arrojó un almohadón para poder descansar y trató de justificar su accionar: “Hace nueve días que no duermo, fíjate de pedir algo para la nariz algún remedio, no es sano”.

la convivencia al rojo vivo: todo mal entre Ariel y Alfa

El mismo tema del “roquido” se generó días antes, durante la prueba semanal. Pasó cuando los chicos debieron estar “muy cerca durante mucho tiempo” en grupos de a cuatro personas durante 15 horas. En ese tiempo comieron, limpiaron, cocinaron, entrenaron e incluso durmieron.

Este último punto fue el que generó la furia de Romina, quien afirmó estar cansada de Ariel porque sus ronquidos no le permitían dormir. Alfa, quien estaba presente en la habitación, se sumó al reproche.

“No puedo dormir primo”, lanzó la exdiputada y Marcos le respondió:”Así ronca toda la noche”. De inmediato, Walter se sumó a la charla y dijo que Ariel era “inaguantable”.

“Ya no sé como hacer, te juro. Voy a pedir tapones de silicona, algo voy a pedir. Es toda la noche”, se quejó el Alfa. Y agregó: “Te rompe las pelotas”. Romina, cansada y sin poder dormir, se quejó: “Yo quiero dormir, tengo sueño”.

Ariel tiene 45 años, vive en Berazategui, es licenciado en Comunicación Social y también estudió teatro. Su vida profesional pasó por muchos rubros: hizo marketing BTL, promociones, coordinó viajes de egresados y en plena pandemia armó el Quincho de Ansaldo: “Es una parrillita donde la gente viene a comer y a psicoanalizarse”.

En el casting, Ariel confesó que no tiene pareja ni hijos, por ende lo único que lo espera afuera de la casa de GH sería su perro Theo. “Cuando entre a la casa los voy a volver locos, los voy a hacer divertir y me voy a divertir yo, y los voy a manipular”, expresó.

