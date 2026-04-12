La sensual foto de Felipe Fort en la intimidad de su hogar que se volvió viral: qué tenía puesto

Felipe Fort sorprendió con una jugada foto en su perfil (Instagram)

Felipe Fort sorprendió este domingo a sus seguidores con una foto sensual que rápidamente se volvió viral. El joven empresario eligió el espejo como escenario y posó de cuerpo entero, con el torso al descubierto y un jeans negro abierto que dejaba ver la ropa interior blanca. Su imagen, fiel a su estilo relajado y algo despeinado, dejó en evidencia los tatuajes que recorren sus brazos y su pecho. La selfie, sin necesidad de filtros ni palabras, transmitió una actitud segura y desinhibida, en la que Felipe se mostró dueño de una estética cada vez más personal.

La publicación no necesitó texto ni emojis. El contraste entre la ropa oscura y la prenda blanca, la luz natural y la ausencia de poses forzadas reforzaron un mensaje de autenticidad. Los seguidores respondieron con una oleada de comentarios que destacaron tanto su apariencia como la confianza que proyecta. La foto funcionó como una declaración de independencia visual y de autoafirmación, en la que Felipe se apoderó de su imagen pública y la resignificó bajo sus propias reglas.

Este modo de interactuar con el público continúa una línea de exposición intimista que Felipe cultivó en redes sociales. Hace algunos meses, el joven empresario emocionó a sus fanáticos con un carrete de imágenes de uno de sus últimos cumpleaños celebrados con su padre, Ricardo Fort. En esas fotos, Felipe mostró el costado más cariñoso del recordado empresario chocolatero: abrazos, regalos y gestos de afecto marcaron aquellos festejos familiares. En la primera postal, Ricardo sostenía una torta de cumpleaños y abrazaba a su hijo para la cámara, vestido con una camiseta blanca bajo un chaleco verde con botones metálicos, varios collares —entre ellos uno con una cruz y otro de cuentas rojas—, un reloj dorado y un anillo llamativo.

Felipe Fort se retrató frente al espejo y la imagen se volvió viral (Instagram)

Felipe, en esa imagen, lucía una camiseta polo negra con ribetes blancos y una gorra negra hacia atrás. Los abrigos peludos de Ricardo, siempre presentes, completaban el fondo de escena. En otra foto, Felipe aparecía rodeado de amigos, con Ricardo acompañándolo desde atrás, y en el fondo se veía a Gustavo Martínez, expareja del chocolatero. El momento más tierno del carrete mostraba a Ricardo besando en la mejilla a su hijo, en una muestra de afecto que no necesitó explicación.

El recuerdo de Ricardo y la relación con su hermana Marta Fort también se reflejaron en la interacción digital. Marta escribió “Felipito”, acompañada de un emoji de corazón, y los seguidores respondieron con mensajes de cariño y admiración: “Cuídalo tanto es un ángel tu hermano”, “Dos tipazos! Él y el Comandante”, y gifs de Ricardo bailando. Las publicaciones de Felipe y Marta revitalizaron la memoria colectiva sobre la vida familiar y el legado de Ricardo Fort.

Ricardo Fort disfrutaba de la compañía de sus hijos mellizos, Marta y Felipe

En febrero, los mellizos celebraron juntos su cumpleaños número 22. A diferencia de 2023, cuando eligieron festejar por separado, este año compartieron una velada especial con amigos y familiares cercanos. El ambiente cálido, la convivencia y la elección de una consigna “total black” le dieron a la noche un carácter sofisticado y moderno. Aunque el lugar del festejo no trascendió, la ambientación elegante y los detalles minimalistas acentuaron la atmósfera contemporánea de la reunión.

Felipe y Marta Fort celebraron su cumpleaños 22 rodeados de amigos y familiares

La decisión de festejar juntos reflejó un momento de reencuentro y consolidación familiar para Felipe y Marta, quienes transitan la adultez marcados por el recuerdo de Ricardo Fort, pero también por la voluntad de construir sus propias historias. La foto de este domingo, el carrete de recuerdos y la celebración de febrero se enlazaron como capítulos de una identidad en constante evolución, donde la exposición pública se mezcla con la búsqueda personal y la reafirmación de los lazos familiares.