Así fue el primer acercamiento de Solange con La Casa de los Famosos: “Ya quiero estar ahí con todos”

La joven estará viajando a Estados Unidos por el intercambio de programas (Video: Gran Hermano- Telefe)

El intercambio de participantes entre La Casa de los Famosos (Telemundo) y Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) irrumpió como una verdadera sorpresa para los seguidores de ambos realities, más allá de cualquier especulación previa sobre alianzas o acuerdos estratégicos entre las señales. La decisión, inesperada y sin antecedentes directos en la edición actual, generó impacto inmediato en la dinámica de los programas y en la audiencia, que no anticipaba un cruce internacional de este tipo en pleno desarrollo de las competencias.

La noticia se oficializó este viernes 10 de abril, cuando “La Jefa” de La Casa de los Famosos apareció al estilo “Big Brother” en la casa argentina y se dirigió con un mensaje especial a los participantes. “Muy buenas noches. Me presento, yo soy la jefa de la Casa de los Famosos y con el permiso y la generosidad de mi colega, Gran Hermano, el Big, como lo llaman ustedes, es que me comunico con toda la casa”, comenzó, generando vítores y murmullos de sorpresa entre los concursantes.

La Jefa explicó el procedimiento y pidió a Sol Abraham que se desatara de sus compañeros y se dirigiera al confesionario: “Estoy realmente muy emocionada de recibir a una nueva habitante en mi casa. Y por eso es que le pido a Sol que en este momento se desate de sus compañeros Brian, Danelik y Pincoya y se dirija al confesionario. No te preocupes, Sol, tienes la autorización del Big para desatarte por unos minutos. Te espero en el confesionario”. Al resto de los jugadores les envió un saludo especial: “Desde mi casa yo también veo la casa de ustedes, ¿eh? Que por cierto es muy bonita. Ya le pediré al Big algunos detalles de la decoración que realmente me encantaron. Buenas noches a todos. Sol al confesionario. Buenas noches, Big”.

Sol, que estuvo en Gran Hermano en 2011, irá a México a La Casa de los Famosos

Ya en el confesionario, el intercambio fue directo y cargado de entusiasmo. La Jefa dio la bienvenida: “Sol, buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto”. Sol, visiblemente emocionada, respondió: “Mucho gusto, encantada. Estoy muy contenta de hablar”. Cuando supo que la estaban viendo en la Casa de los Famosos, soltó un grito y agradeció la oportunidad: “No, no, estoy megaultraarchifeliz cuando me enteré que era la elegida para ir. Y nada, estoy recontraentusiasmada. Ya quiero estar ahí con todos y, y nada, conocerlos. Estoy muy muy feliz”.

Consultada sobre sus expectativas, Sol agregó: “Bueno, espero que muy bien. Sé que muchos son picantes, pero yo creo que me van a recibir bien, espero”. Y al analizar la dimensión del cruce internacional, remarcó: “Muy loco. No, no me lo esperaba y, y la verdad es que es espectacular. Estoy recontra y recontraentusiasmada para ir a México, que me encanta, me encanta la gente. Me encanta poder ir. Además de estar participando acá en Argentina, poder compartir con ustedes allá. No, no, estoy feliz, feliz. Así que estoy muy entusiasmada. No veo la hora de estar ahí”.

La Jefa cerró el diálogo con humor y complicidad: “Por favor, cuando regreses a la casa, átate rápido a tus compañeros, porque si no, el Big te va a regañar y no quiero que te sancionen”. Sol, entre risas, aseguró que entendía la consigna porque estaba en una prueba semanal y se despidió con un “Nos vemos pronto”.

Santiago del Moro ingresó a la pantalla del reality estadounidense para dar la noticia (Video: GH, Telefe)

La noticia de este intercambio e dio a conocer en vivo, frente a todos, y la reacción no tardó en llegar: sorpresa, emoción y nerviosismo se mezclaron en un momento que marcó un antes y un después en su paso por el reality.

“Van a ser 6 o 7 días y te estarás yendo el domingo o el lunes”, le explicó el conductor, dando detalles del viaje que la llevará a convivir con celebridades del mundo hispano en un contexto completamente distinto al que venía transitando. Lejos de mostrarse abrumada, Sol respondió con entusiasmo: “Gracias, México. Gracias Telefe. Estoy feliz”, expresó, contenta por la oportunidad.

Sin embargo, el anuncio tuvo un condimento extra que no pasó desapercibido. Al mismo tiempo que se confirmaba su participación en el reality internacional, también se reveló que quedará automáticamente en placa de nominación para la séptima semana.

Tal como explicó Del Moro, la dinámica será recíproca:mientras Sol viaje a Estados Unidos, una figura de La Casa de los Famosos llegará a la Argentina para integrarse temporalmente a la casa local.